La otra cara de la caravana de la Selección y la historia de quienes perdieron la oportunidad única de conocer a Messi

En un clima de ilusión y expectativa total, cientos de personas se concentraron este martes en la Avenida Lugones, donde familias y amigos se reunieron para recibir a los campeones del mundo. El gran encuentro fue a la altura de Dorrego, horas antes de darse a conocer los cambios en el itinerario de la caravana de la selección argentina.

Por la mañana, los primeros hinchas en llegar se refugiaron del sol bajo los árboles linderos a la avenida, que aún contaba con un veloz tráfico con sentido hacia el centro. Otros, alentaban acompañados por cánticos y bocinazos de los camiones que transitaban por ahí, mientras el tren Belgrano Norte pasaba repleto de fanáticos. Todos, con fervor, buscaban lo mismo: ser parte del festejo popular junto a la Selección tras la obtención del Mundial de Qatar.

Gerardo arribó con su hijo Matías, de 5 años, con quien partió desde Claypole a las 7 de la mañana con la ilusión de saludar al capitán Lionel Messi y ver juntos la Copa del Mundo. “Esto es un sueño que esperé toda la vida. Tantos años que se nos fue de las manos, y se nos dio. Estamos muy emocionados esperando a la Selección, no lo puedo creer”, le dijo a Infobae.

Con el correr de las horas, la convocatoria en Lugones comenzó a ser cada vez más grande. “¡Ya empezó, ya salió el micro desde Ezeiza!”, gritó alguien alrededor de las 11.30.

En el medio de la calle los hinchas le cantaban el cumpleaños a Nori, docente de un colegio en Caballito que decidió festejar su aniversario en el recibimiento a La Scaloneta. “Es uno de los mejores cumpleaños de mi vida porque con el regalo de esta selección ya no se puede pedir más. Ya tenía pensado venir acá, en nuestras ansias de poder compartir con los jugadores. Nos vamos a dónde sea porque es lo que se merecen”, contó. Durante la celebración, Nori se encontró —de casualidad— con la directora de su escuela. “Íbamos a venir igual si no decretaban el feriado”, dijeron entre risas.

Algunos asistieron en auto o caminando, mientras que otros llegaron en bicicleta. Ese fue el caso de Leo, de 40 años, quien pedaleó desde Belgrano para escaparse de su casa y ver, cara a cara, el paso triunfal de Argentina. “Decidimos venir cuando salimos campeones, no sabíamos cuál era el recorrido. Nadie sabe que estoy acá, me escapé de mi familia porque es la única oportunidad que tengo de ver a Messi con la copa. En el ‘86 tenía seis años pero no tengo recuerdo, esta tercera estrella la viví sin voz y sufriendo, pero con la fe de que Messi iba a salir campeón”, sostuvo.

Por su parte, Alejandra y Carlos, un matrimonio oriundo de Las Cañitas, relataron su emoción y entusiasmo por el equipo: “Vivimos los tres mundiales pero es la primera vez que venimos a saludar a la Selección. Estos chicos están mostrando algo que los políticos no muestran. Están demostrando que hay honestidad, que hay integridad y que se puede con esfuerzo. Ellos lo que hicieron fue trabajar y esforzarse para ganar”.

Al llegar el mediodía, la incertidumbre respecto al recorrido de la Selección generó un gran malestar entre los presentes que, desconcertados, buscaban respuestas en sus celulares. Aproximadamente de las 12, se comunicó oficialmente que los jugadores argentinos finalmente no pasarían ni por el Obelisco ni por la Casa Rosada, tal como estaba estipulado en un primer momento. “¿Cómo no van a poder organizar bien una caravana?”, comentaban los hinchas sobre el operativo de seguridad.

“Estoy acá desde las 6 de la mañana. Elegimos quedarnos en este lugar porque la Avenida 9 de Julio era un océano de gente”, relató a este medio Ezequiel, quien se preparó desde la madrugada para recibir a la Selección con una enorme bandera de Diego Maradona.

En ese momento, ni la policía que daba vueltas por la zona daba respuestas. “Todavía nadie sabe nada, no están pudiendo avanzar”, indicaban los oficiales al ser consultados por el nuevo recorrido. De fondo, el aterrizaje de los aviones del Aeroparque Jorge Newbery completaban el paisaje.

Candela viajó más de mil kilómetros desde Villa Regina, provincia de Río Negro, a la ciudad de Buenos Aires, únicamente para saludar a la Selección. “Decidimos tomar el primer vuelo que conseguimos, mi cuñado sacó todos los pasajes y nos vinimos. Hoy a la mañana viajamos desde Neuquén a las 5:30 de la mañana, aterrizamos hace media hora y vinimos hasta acá en taxi”, explicó a Infobae.

Ya para las tres de la tarde, el ánimo en Lugones era diferente. Con toda la avenida repleta, la gente seguía festejando la victoria, pero desesperanzada de ver en persona a los protagonistas de Qatar. “Decidimos venir cuando confirmaron que La Scaloneta iba a pasar por acá. Pero ahora cambió todo y no sabemos qué va a pasar”, dijo Lucas, de 27 años, mientras exhibía su nuevo corte y color de pelo, dorado, símil a la Copa del Mundo.

La mayor parte del público emprendió su vuelta a casa alrededor de las 16, cuando se confirmó que el seleccionado argentino sobrevolaría la ciudad en helicóptero para retornar a Ezeiza, donde todo comenzó. Todos ellos hicieron el intento de ver a la Selección tras el éxito en Qatar, pero se fueron con las manos vacías. A pesar de ello, del desconcierto, mantienen la alegría de ser parte del país campeón del mundo tras 36 años de sequía.

