Una alumna de 9 años ganó un concurso ecologista con un dibujo que ahora es un mural en Parque Chacabuco

Priscila Oriana con su mamá y su papá, mostrando su diploma delante del mural recreado en base a su dibujo ganador

Alumnos de la Ciudad de Buenos Aires participaron de un concurso de arte que tuvo como fin concientizar sobre la importancia de la preservación ambiental. La propuesta educativa, llamada Mi árbol, un mural, que se celebra cada año, tuvo como pieza ganadora un dibujo realizado por Priscila Oriana, del Colegio Armenio Arzruni, que este mediodía se convirtió en un mural en Parque Chacabuco.

La Dirección General de Arbolado y Espacios Verdes junto al Programa Escuelas Verdes convocan cada año a escuelas de nivel inicial, a partir de sala de 4 años, y primer ciclo de primario a sumarse al certamen. El jurado estuvo integrado por 761 vecinos, quienes eligieron el dibujo de Priscila, de 9 años. En un acto celebratorio y acompañada por sus padres, la Ciudad le entregó este viernes al mediodía un diploma de reconocimiento,

“Ellos embellecen el paisaje, nos dan oxígeno y son refugio para los pájaros. ¡Cuidalos!”, fue el mensaje ecologista que escribió Oriana, en su obra junto al dibujo de un árbol con copa en forma de corazón, de portentoso tronco, que alberga sobre sus ramas a un pajarito rodeado de un colorido entorno natural, con aves y mariposas revoloteando a su alrededor bajo un sonriente sol.

El dibujo original que fue seleccionado por un jurado integrado por 761 vecinos, con voto electrónico

Durante la ceremonia Priscila compartió la felicidad de haber ganado el concurso. “Estoy muy contenta. Me inspiré en la naturaleza, me generó felicidad dibujar un árbol y pensé en mi mamá, que me enseñó a hacer muy lindos corazones. Gracias a ella hice las hojas en forma de corazón. Y con los pájaros pensé en un refugio, el árbol es como su casa”. Mientras observaba el trabajo de la muralista Yamila Gómez, más conocida como la Chini, que llevó el dibujo a una pared de Parque Chacabuco, Priscila quedó muy feliz con el resultado: “Siento una felicidad inmensa, porque ella usó colores muy parecidos a los míos y quedó hermoso”.

Su mamá, Alicia, opinó parecido a Priscila: “El dibujo quedó igual”. Por otra parte, contó que son del barrio, viven a 10 cuadras del parque, y que cuando el clima es agradable usan mucho la pista de atletismo, caminan y trotan. La nena dijo que a veces van a otro parque cercano a su casa, pero a partir de ahora “éste es mi preferido”.

Mientras la muralista Chini daba las últimas pinceladas del mural, compartió la emoción que le generó trabajar sobre el dibujo de una nena de 9. “Me imaginé yo siendo chiquita y que hubiese un dibujo mío hecho mural en una plaza. Además, el mensaje que Priscila logró me encantó porque coincide mucho con mi estilo de vida. La importancia que ella le dio a los árboles, que dan oxígeno, y el mensaje de que hay que cuidarlos, con signos de admiración. Me sentí muy identificada”, reveló la artista que estuvo al frente de este mural de siete metros de ancho por cuatro de alto.

La muralista Yamila Gómez, más conocida como la Chini, se encargó de llevar la obra a una pared de siete metros de ancho por cuatro de alto. Lo hizo con mucha emoción porque se sintió identificada con el mensaje. Podría haber sido ella de niña. Priscila está contenta con la versión de la artista porque los colores eran similares a los suyos.

“Trabajamos para promover día a día una mayor conciencia ambiental y difundir el valor ecológico, social y paisajístico de nuestro ecosistema urbano”, expresó Julia Domeniconi, secretaria de Atención Ciudadana y Gestión Comunal del Gobierno porteño. “Nos enorgullece la participación de tantos chicos y chicas que compartieron sus dibujos en representación de los beneficios que aportan nuestros árboles para la vida de los y las ciudadanas”.

En esta oportunidad, la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado también hizo entrega de una selección de plantas del vivero de la ciudad y diplomas a las 10 escuelas que encabezaron el ranking de los dibujos más votados. En total, fueron más de 23 instituciones las que formaron parte de la iniciativa, con más de 500 estudiantes.

Se trata de la tercera edición del concurso que busca generar concientización en los chicos sobre el cuidado y la preservación de los recursos naturales. “Ellos pudieron manifestarse artísticamente sobre lo que les significa un árbol, el árbol de su cuadra, de su escuela, del parque donde juegan a diario. El árbol como la primera puerta de contacto de un niño con la naturaleza, que lo acompaña en su cotidianeidad, en su juego, en su vinculación con el entorno”, destacó Lucía Ferrari, directora general de Espacios Verdes y Arbolado.

La nena suele frecuentar el parque, porque vive a 10 cuadras. Dijo que ahora es su parque favorito

El concurso tuvo tres etapas. En primer lugar, los alumnos realizaron dibujos tras una consigna de los maestros de las instituciones educativas. En base a sus interpretaciones, los pequeños dieron rienda suelta a la imaginación y confeccionaron las obras, por medio de las cuales se buscó la reflexión desde una edad temprana sobre la importancia de los árboles en el medio ambiente. En una segunda instancia, un jurado eligió los tres trabajos finalistas contemplando la pertenencia y creatividad, la presentación y el contenido. Finalmente, fueron los vecinos de la Ciudad quienes seleccionaron la pieza ganadora mediante un sistema de voto electrónico.

Te puede interesar: Una niña de 8 años transformó un rincón de la Ciudad con un mural

El dibujo ganador fue reproducido gran escala en un mural a cargo de un artista plástico en un espacio verde situado dentro de los límites de la comuna donde se ubique la escuela a la que asiste el alumno o alumna ganador. Mi árbol, un mural es una iniciativa que destaca la importancia y el valor de las superficies arboladas en contextos urbanos y el rol de los árboles a la hora de favorecer la diversidad biológica, la absorción de partículas contaminantes y la captación de dióxido de carbono, entre otros beneficios.

Educar a las nuevas generaciones para la construcción de un futuro más respetuoso de todas las formas de vida y en armonía con la naturaleza es una de las consignas del Programa Escuelas Verdes. Bajo este propósito, la iniciativa promueve la plantación de árboles para revalorizar los espacios verdes urbanos, y fomenta proyectos ambientales que permitan a los estudiantes conectar con el entorno que los rodea. En los últimos tres años, más de 9.283 estudiantes plantaron 3.052 ejemplares de diversas especies en distintos puntos de la Ciudad.

Priscila contó que se inspiró en la naturaleza y que le dio felicidad dibujar un árbol y pensé en mi mamá, que le enseñó a hacer muy lindos corazones.

“Nos encontramos frente a una crisis global climática y es nuestra responsabilidad educar a las nuevas generaciones para formar ciudadanos que colaboren en la construcción de un futuro más respetuoso de todas las formas de vida y en armonía con la naturaleza” señaló Angélica Gómez Pizarro, Gerente Operativa de Educación para la Sustentabilidad en el Ministerio de Educación. Y agregó: “con esta iniciativa buscamos promover la plantación de árboles para revalorizar los espacios verdes urbanos, mitigar los efectos del cambio climático y fomentar proyectos ambientales que permitan a los estudiantes conectar con el entorno que los rodea y ser protagonistas en la acción climática”

El concurso reunió en sus dos ediciones anteriores a 1200 alumnos de 50 escuelas. Los dibujos ganadores en 2020 y 2021 ya fueron plasmados a sus respectivos murales en Parque Las Heras, en Palermo, y la Plazoleta Comisión de la Vivienda, en el barrio de Flores.

Uno de los trabajos finalistas. Participaron 23 escuelas y mas de 500 estudiantes

Según el último censo de arbolado, realizado entre 2017 y 2018, en Buenos Aires existen unos 432.000 árboles, de los cuales cerca de 370.000 se ubican en veredas. Dentro del ranking de las especies más numerosas se destacan el fresno rojo americano, el plátano, el tilo, el jacarandá y la tipa.

Por medio de Arbopedia, el portal de los árboles de la Ciudad, los porteños pueden conocer las distintas especies que habitan el territorio urbano. En 2020 La Ciudad obtuvo el reconocimiento Tree Cities of the World, patrocinado por Arbor Day Foundation y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Se trata de un programa que destaca la labor de las ciudades del mundo que se comprometen con el cuidado y desarrollo de su arbolado urbano a partir de un trabajo profesional y con estándares específicos de gestión.

Seguir leyendo: