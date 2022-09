Violencia en el tránsito: un chofer de un colectivo se peleó a golpes con dos automovilistas

Pelea de colectivero con automovilistas en Don Torcuato

Otra discusión de tránsito que termina a los golpes y un nuevo video que se hace viral. Esta vez ocurrió en Don Torcuato, donde un colectivero se agarró a golpes de puño con dos hombres que viajaban en un auto y se precisó de la intervención de los pasajeros del transporte público para frenar la pelea.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en el cruce de la Ruta Provincial 202 y Carlos Pellegrini, en la ciudad perteneciente al partido de Tigre.

Por circunstancias que se desconocen, un chofer de colectivo de la Línea 203 empezó a discutir con vehemencia con un conductor de un Fiat Uno.

Las versiones de algunos testigos indicaron que el conductor del auto quería sobrepasar una y otra vez al transporte público, pero no podía lograrlo. Una vez que lo logró, el auto se detuvo delante del colectivo y ya no dejó avanzar al interno de la Línea 203.

Según el relato de algunos testigos, en medio de las maniobras hubo un roce entre los dos vehículos, lo que enfureció al conductor del colectivo fue un roce entre el colectivo y el auto.

Allí, después de intercambiar insultos, se bajó el conductor del auto, que pareció romper una goma aislante de una de las puertas del colectivo, lo que provocó la salida del chofer del vehículo y la inevitable pelea.

“¿No ves que vengo con los nenes?”, dice uno de los conductores del auto, mientras que otro de los ocupantes del Fiat Uno también le recriminaba al chofer “Gato, ¿Querés pasar?, ¿Querés pasar?”.

La pelea hasta tuvo sus tintes bizarros, ya que en medio del forcejeo, el conductor del colectivo pareció realizarle una toma de lucha libre a uno de los ocupantes del auto y lo lanzó de cabeza contra el suelo.

Al cabo de unos segundos, varios pasajeros descendieron del colectivo y ayudaron a frenar la pelea entre los dos conductores de los vehículos.

El cruce de la Ruta Provincial 202 y Carlos Pellegrini, donde ocurrió la trifulca

En principio, ninguno de los protagonistas realizó una denuncia policial sobre lo sucedido. Al cabo de unos minutos, los ocupantes del Fiat retomaron su camino, mientras que el colectivo continuó con su recorrido habitual, pese a que varios de los pasajeros decidieron bajarse en la cuadra donde ocurrieron los incidentes.

Hace menos de un mes, una situación similar ocurrió dentro de un colectivo de la línea 37, donde un chofer atacó a palazos a uno de los pasajeros. El hecho ocurrió dentro del interno 17 de esa línea, a la altura del Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires.

El acontecimiento se inició cuando una pareja de adultos mayores intentó bajar del colectivo, pero, teniendo en cuenta la movilidad reducida, no llegó a tiempo a asomarse a la puerta. “Cuando van a bajar toca una persona antes el timbre y el señor va a bajar atrás de esta persona pero no lo espera. (El señor mayor) le pidió al chofer que espere y no lo escuchó por la música”, relató Johana, quien no solo estaba presente en el momento de los hechos, sino que además es la autora del video.

La testigo cuenta que el hombre insistió al tocar el timbre para poder descender aunque sea en la próxima cuadra, pero el conductor le aclara que frenará recién en la parada. “Le dice ‘soy discapacitado pelotudo’”, contó Johana al ser entrevistada por Canal 13.

Si bien después de ello el hambre logró descender de la unidad, otro pasajero comenzó a insultar al colectivero tal cual puede oírse en el audio del video. “Ocho cuadras, el señor insultando al compañero”, describe un delegado de la empresa.

El hombre agredido por el chofer le insistía, sin evitar insultos, en que no podía hacer caminar 500 metros de más a una persona que sufre una discapacidad y problemas de movilidad. Fue allí que el conductor le pidió que se baje y ante la negativa del pasajero solo atinó a sacar un bastón y golpearlo.

Actualmente, el chofer se encuentra separado del servicio esperando el esclarecimiento de los hechos. En tanto, la empresa inició una investigación interna para poder responder las incógnitas que dejó este incidente.

Seguir leyendo: