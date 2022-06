A más de 150 días del recital de Harry Styles, un grupo de fans acampa en River: quieren ver de cerca a su ídolo

Acampe Para Ver A Harry Styles En Argentina

Faltan un poco más de 150 días. Pero ellas están allí, firmes. Soportan frío, llovizna, el ruido constante de los autos que pasan por la Avenida Figueroa Alcorta. Instalaron sus cinco carpas y nada les importa, la misión: asegurarse un lugar en primer fila para ver de cerca a Harry Styles. Por eso, estas jóvenes, de entre 18 y 22 años, decidieron acampar a metros de la entrada del Estadio River Plate donde el cantante británico se va a presentar... ¡¡¡el 3 y 4 de diciembre!!!

“Es la única forma de lograr buenas ubicaciones”, explican las fans que aguardan la llegada a Buenos Aires de la gira Love On Tour, que desde el 11 de junio está llevando al ex integrante de One Direction por 32 ciudades de todo el mundo.

Harry Styles estuvo por última vez en la Argentina en 2018. Dos años más tarde, el show programado en River debió suspenderse por la pandemia de covid. En 2022, se fijo un nuevo calendario y las fans -que consumieron entusiasmada su último álbum “Harry’s House”- se lanzaron sobre las entradas para el recital del 3 de diciembre que se agotó de inmediato. Ante el furor argentino, Harry no dudó en añadir un concierto más, para el día siguiente. Con casi 120 mil entradas vendidas será uno de los grandes shows de este año en la Argentina.

Harry Styles durante u show en manhattan (REUTERS/Andrew Kelly)

Las fans de Harry están dispuestas a pasar cinco meses en carpa. Aseguran que hablaron con la gente del Club Hípico Argentino, donde se instalaron porque allí se comienza a hacer la fila para los recitales, y que ellos les dieron el visto bueno para permanecer allí. También cuentan que pueden seguir conectadas con sus teléfonos móviles porque “usan” la red wifi de River Plate. Señalan que las cinco carpas son resistentes, con aislantes y las tienen completamente equipadas para los días de espera.

Cada pequeña carpa reúne grupos de entre cuatro y cinco chicas, pero no todas se quedan a pasar la noche. “Vamos rotando”, cuentan, ya que todas estudian o trabajan. En las carpas, también cocinan y preparan platos calientes con mecheros. El mate, obviamente, es infaltable y “los baños nos los prestan los locales de la cercanía que tuvieron muy buena onda”, dicen.

Consultada por Infobae, la Policía de la Ciudad dijo que “contabilizó” cinco carpas frente al Hípico donde había 12 mujeres mayores de edad “a la espera del recital”, en el momento en que los efectivos se acercaron. Desde allí, se realizó una consulta a la Fiscalía Contravencional de turno por el “uso indebido del espacio público”. Y la respuesta, a cargo del Dr. Matías Vilas, fue “no tomar acciones contra las fans, labrar un expediente de constancia y avisar nuevamente si se producen desmanes o agregan carpas”.

Harry Styles para un show que dio para la NBC en Nueva York, este año REUTERS/Andrew Kelly

A pocos metros del estadio, también tendrán que lidiar con el movimiento intenso que se generan los días de partidos de fútbol y los recitales multitudinarios que se vienen: las 10 presentaciones de Coldplay (desde el 25 de octubre hasta el 7 de noviembre) y la de Guns N’ Roses, el 30 de septiembre.

Varias de las “vecinas” de las cinco carpas se conocieron acampando. Algunas se hicieron amigas unos meses antes, mientras conseguían un lugar de privilegio en los recitales de otro One Direction, Louis Tomlinson, que se presentó el 21 y 22 de mayo en el Movistar Arena. Ese fue otra historia y otro campamento.

Tres años después de “Fine Lines” (2019), y la pandemia de COVID-19 que puso en pausa todos sus proyectos, Harry Styles disfruta de su Love on Tour, que rinde homenaje a la canción “Harry’s House/Centerpiece” de Joni Mitchell, y que pone foco en la inspiración de su último álbum: el hogar.

Este año, el cantante logró que su tema “As it was” batiera todos los récords Guinness en el mismo día de su lanzamiento. Con 28 años y de novio con Olivia Wilde –diez años mayor–, se convirtió en el sinónimo del cool de nuestro tiempo: decidió vivir lejos de las etiquetas y de los mandatos simplistas en un mundo que se empeña en catalogarlo todo. Y eso, también es gran parte de su encanto.

Una fan neoyorquina suspirando por Harry, en mayor de 2022 REUTERS/Andrew Kelly

El cantante inglés se preocupa por generar cosas buenas entre sus fans. “Tratá a la gente con amabilidad” es el título de una de las canciones de Fine Line, pero también el slogan (TPWK, por sus siglas en inglés) con el que impulsa a hacer donaciones durante sus shows para causas como los derechos LGBT+, la equidad de género, el feminismo, la lucha contra el cambio climático, Black Lives Matter, o la concientización sobre la importancia de la salud mental o la salud reproductiva, para las que ha recaudado cerca de un millón de dólares por tour.

Pese a eso y a que más de una vez ha salido al escenario embanderado con los colores del orgullo gay o la camiseta del primer jugador de la NFL abiertamente homosexual, hace unos años le preguntaron en una entrevista por qué no usaba más su poder para darle un mensaje al público. Styles dijo entonces: “Para que no se diluya. Porque prefiero que, cuando diga algo, la gente sepa que lo digo en serio”.

Mientras, en Buenos Aires, sus fans ya acampan para esperarlo.

Informe: Julián Zancada.

SEGUIR LEYENDO: