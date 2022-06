Perdió el control de su auto, chocó contra una casa y se fugó: hay peligro de derrumbe

Los Polvorines: conductor chocó contra una casa y se dio a la fuga

Un accidente con suerte se registró por la madrugada en Los Polvorines, partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde un conductor perdió el control de su automóvil y terminó incrustado en una vivienda. Contra todo pronóstico, el hombre optó por darse a la fuga en lugar de preocuparse por el estado de los habitantes del lugar, y ahora la casa tiene peligro de derrumbe.

“Fue un milagro de Dios. SI no fuera por él, mi hija está debajo de los escombros”, dijo hoy Liliana, dueña de la propiedad, en diálogo con TN. Durante su relato de los hechos, la señora también confirmó que tanto ella como sus hijos, y sus respectivas familias, se encontraban durmiendo al momento del accidente.

Según muestran las imágenes que circulan por las redes sociales, la vivienda ubicada en el cruce de las calles Planas y Lourdes, a dos cuadras de ruta 8, quedó destruida casi en su totalidad por el fuerte impacto de un Renault Logan color gris, cuyo conductor huyó del lugar.

“El conductor se bajó del auto y se fue, como si no pasara nada. No le importó nada. Mi hijo me dijo que cuando salió, se iba doblando todo. Así que ccapaz se golpeó y se fue doblando, o capaz estaba drogado o borracho, no sé...” , explicó la mujer.

Peligro de derrumbe en una vivienda de Los Polvorines embestida por un conductor que se dio a la fuga

Por el accidente, una mujer y su hija, ambas residentes de la casa afectada, sufrieron heridas leves. “Los escombros cayeron sobre mi nieta de 3 años, porque la nena duerme contra la pared”, detalló Liliana a los medios de prensa presentes en la puerta de su domicilio.

Hasta el momento, ningún representante del municipio se acercó hasta el lugar para ponerse a disposición de la familia cuyo hogar podría desmoronarse por completo, según aseguró la señora.

Un vecino del barrio habló con Crónica TV y aseguró que el conductor huyó corriendo del lugar. Además, dijo que su hija fue la primera en llamar al 911 para alertar a la Policía Bonaerense sobre lo ocurrido, y él activó la alarma vecinal. “Menos mal que estaban los bolsones de arena, porque ellos están construyendo, y eso amortiguó el choque”, destacó el hombre.

Así quedó la casa de Los Polvorines embestida por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga.

Mientras continúa la búqsueda del automovilista, trascendió que el propietario del rodado habría declarado que le habían robado su auto en Tigre, y efectuó la denuncia correspondiente en José C Paz. Sin embargo, esta versión aún no fue confirmada por las autoridades policiales a cargo de la investigación.

