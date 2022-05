Video: salvaje pelea entre dos alumnas a la salida de un colegio en San Juan

El video de la pelea.

Dos alumnas de un colegio privado de la ciudad de San Juan, capital de la provincia homónima, protagonizaron una violenta pelea el pasado miércoles a la salida del establecimiento, y en las redes sociales circula un par de videos en los que se observa la brutalidad de las agresiones entre ambas.

Vecinos del Colegio Modelo le informaron a Tiempo de San Juan que la pelea entre las menores ocurrió sobre la calle Tucumán, entre San Luis y avenida Libertador.

Las imágenes del primer video muestran cómo una de las involucradas en la contienda, que viste un suéter color gris y un jogging azul, le propina rodillazos en el estómago a la otra chica mientras que, además, la agarra del pelo. En respuesta a las agresiones, la otra joven, que aparece en cámara con el uniforme del establecimiento educativo, lanza golpes de puño para repeler el brutal ataque. También se observa que unos pocos estudiantes intentan separar a las protagonistas de este lamentable episodio, en tanto que otros prefirieron ser simples espectadores.

Hoy, dos días después de que salgan a la luz las primeras imágenes de la pelea, el citado medio sanjuanino publicó una segunda grabación de la contienda que acercó Gustavo Florenci, padre de la alumna atacada. A juzgar por esta filmación y los diálogos de los jóvenes que se escuchan en la misma, el hombre considera que la agresión contra su hija ya había sido planeada con antelación.

“Estas imágenes, que no habían trascendido hasta ahora, demuestran que el ataque estaba premeditado. Hay otras personas ajenas a la pelea que sabían lo que iba a pasar y que estaban listas para filmar. Este video, cómo el otro, ya han sido presentados en la policía, donde también hemos realizado la denuncia correspondiente”, contó Florenci, en diálogo con Tiempo de San Juan.

Por otra parte, el padre sugirió que “aparentemente la chica que le pegó a mi hija practica algún tipo de artes marciales”, debido al impactante despliegue que mostró durante la pelea. “Los movimientos que hace y la forma del ataque no es de alguien que no sepa pelear”, planteó.

Respecto al posible desencadenante de la pelea en la que se vio involucrada su niña, Gustavo señaló que “a mi hija le pelaron por linda. Ella no conoce a sus agresoras, sabemos que son un año menor, pero no tenían relación. Dos días antes se habían cruzado en el baño del colegio y le habían dicho que bonito pelo. Después de eso no hablaron más y cuando le pegaban le decían ‘que te haces la linda’”.

Debido a que la menor no quiere volver a la escuela por “miedo y vergüenza”, Florencia no sólo hizo la denuncia policial correspondiente, sino que además solicitó asistencia psicológica al Ministerio de Educación provincial. Mientras tanto, desde el Colegio Modelo ofrecieron las disculpas del caso al padre de una de las involucradas. “Me pidieron disculpas, es algo que nunca ha pasado en los 50 años de trayectoria de la institución. Pero del lado de las otras familias involucradas no hemos recibido ni siquiera un mensaje. Nadie se ha comunicado con nosotros”, aseguró.

Otro episodio de violencia escolar se registró en la ciudad sanjuanina de Villa Krause, en el departamento de Rawson. En este caso, dos alumnas se trenzaron a golpes en las inmediaciones de la Escuela Alas Argentinas.

“Dejalas que se saquen la bronca” , se escucha decir a una de las testigos de la pelea, mientras las involucradas se lanzan patadas, trompadas y se arrojan del pelo.

Tal como ocurrió durante la disputa entre dos alumnas del Colegio Modelo, otros estudiantes que estaban presentes prefirieron ser cómplices de lo que ocurría, y hasta se reían mientras se desarrollaba la pelea.

