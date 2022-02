Avalancha en El Chaltén: un drone captó al escalador italiano sin signos de vida

Corrado "Korra" Pesce, el andinista italiano que murió víctima de una avalancha en el cerro Torre, El Chaltén.

Lo que era una posibilidad concreta, se terminó de confirmar en las últimas horas. Un drone sobrevoló la zona del cerro Torre, en la villa de El Chaltén (Santa Cruz), donde el pasado viernes se había registrado una trágica avalancha de nieve y piedras y constató que el andinista italiano Corrado Pesce no tiene signos de vida .

“Korra” Pesce, de 41 años, quedó malherido e imposibilitado de realizar el descenso junto al argentino Tomás Aguiló, su compañero de travesía, debido a las graves lesiones que sufrió por la sorpresiva caída de nieve mientras ambos dormían en la cara este del cerro Torre.

Carolina Codó, responsable del Centro de Rescate de Montaña de El Chaltén, confirmó este lunes al medio La Opinión Austral que se pudo ubicar el cuerpo del escalador europeo. “A esta altura y sin protección, la muerte se produce en dos horas” , explicó la médica del centro.

Corrado "Korra" Pesce.

Imágenes tomadas por el dron que sobrevoló la zona de la tragedia el mismo viernes por la mañana muestran a Pesce sin signos de vida. A partir de este material, también se pudo verificar que el cuerpo se deslizó 50 metros por debajo de la plataforma donde habían pasado la noche con Aguiló.

“A esa altura, y sin una protección adecuada, la muerte por hipotermia se produce tras un máximo de dos horas”, enfatizó Codó.

Ahora el desafío para los rescatistas pasa por llegar hasta la posición de Pesce. Las adversas condiciones climáticas complican el operativo de búsqueda, por lo cual se evalúa cuál es el mejor momento para ascender hasta el punto donde avistaron el cadáver del andinista italiano.

Si bien las tareas fueron detenidas momentáneamente por las complicaciones meteorológicas, uno de los integrantes del grupo de apoyo que participó del operativo aseguró a La Opinión Austral que la “búsqueda no se abandonó” .

Corrado Pesce era un experimentado andinista italiano.

“Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, irán a buscar el cuerpo, es una realidad que pasa en la montaña y en todos lados. La búsqueda se suspendió, se identificó dónde está, pero no puede subirse. No se puede arriesgar la vida de los andinistas con estas condiciones climáticas”, remarcó la fuente consultada por el citado medio.

Lidia, hermana de “Korra” Pesce, habló con medios italianos tras enterarse del accidente y se mostró pesimista en torno a las posibilidades de supervivencia del escalador italiano. “Se me acabaron las esperanzas. Lleva demasiadas horas y sin equipos en el frío húmedo. Me doy por vencida”, sostuvo.

Este domingo, al ser notificada de las imágenes del dron que avistaron a “Korra” Pesce, su hermana volcó su frustración y tristeza en un conmovedor posteo de Facebook. “El clima... Te han engañado... no podías predecir el tiempo de las horas... para rescatarte y el mal tiempo que vino en tu contra! Y esa maldita avalancha... Todavía no me lo puedo creer... Te llevaste una parte de todos nosotros contigo... Tu hija... Tus nietos para ellos fuiste y eres el Spiderman on ice ... Será difícil tragarse toda esta oscuridad que creaste... Me gusta recordar que al crecer eras mi tormento.... pero solo lo hacías para protegerme... Y ahora eres mi héroe... Agradezco a todas las personas que intervinieron y que siguen interviniendo para recuperar a mi hermano.. . Gracias amigos y a todos por lo que hicieron por él y gracias Tomas Roy Aguiló por mantenerte a salvo en su duro momento... Qué hay de Corra... cuidando a Leia principalmente... Y cuida a mamá y papá... Tengo un nuevo ángel en el cielo, te amo y siempre te querré... Que tengas un viaje seguro.... Adiós” , reza el emotivo mensaje.

Mientras tanto, el argentino Aguiló se recupera favorablemente en el Hospital SAMIC de El Calafate. “El paciente se encuentra estable, en sala común”, decía el último parte médico de Aguiló, al cual tuvo acceso La Opinión Austral. Asimismo, las autoridades del centro de salud precisaron que el escalador “tiene traumatismo de tórax con neumotórax y fractura de clavícula”.

Rescate de andinista argentino en El Chaltén

Después de ser alcanzados por la avalancha mientras ambos dormían en el cerro Torre, Aguiló contó con la fortuna de que su estado físico le permitió iniciar el descenso haciendo rapel hasta un punto donde luego sería encontrado por la patrulla de rescatistas que recorría la zona. Otra suerte corrió Pesce, quien sufrió la peor parte del impacto de nieve y piedras y quedó inmovilizado en el lugar y sin su equipo de montaña.

