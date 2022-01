Sigue el alerta por los incendios en Río Negro e instalaron un campamento de apoyo para el combate del fuego

Un campamento base, provisto por Protección Civil de la Nación, comenzó a instalarse en apoyo a las tareas de combate del incendio en la zona de los lagos Martín y Steffen, en Río Negro

El reporte de Parque Nacionales destacó que “se está instalando un campamento base provisto por Protección Civil de Nación, con apoyo logístico de SNMF, Escuela Militar de Montaña (EA) y DLIFE y coordinaciones con Subsecretaría de Protección civil de San Carlos de Bariloche para agilizar recursos” de la localidad.

Agregó que “debido al trabajo desarrollado por las diferentes cuadrillas de la APN e instituciones que colaboran en el evento, y aunque en el borde del incendio se mantienen activos varios puntos, el incendio no se ha propagado afectando viviendas de pobladores o comunidades”. A su vez, la infraestructura vial no presenta daños, y las líneas viviendas y líneas de comunicación no están afectadas, añadió.

Y según informó el Comité de Emergencia Regional (COE), la ruta 40 está habilitada, igual que el ingreso al Lago Steffen y a los Campings Viejo Manzano y Lago Steffen en tanto, el área de uso diurno, la navegación y el ingreso de motorhomes permanece inhabilitado.

Según el comunicado del COE, ante las variaciones climáticas que se están registrando en estos días, “no se descarta la posibilidad de tomar medidas restrictivas para resguardar la seguridad de las personas que transitan y /o habitan en la zona”.

Es importante tener en cuenta que se encuentra prohibido el ingreso a la zona de operaciones de toda persona ajena a personal de la Administración de Parques Nacionales, SPLIF, Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Federación de Bomberos Voluntarios, Cuerpos de Bomberos y aquellos que determine la Secretaría de Protección Civil.

Un puesto del comando unificado se conformó el 13 de enero con tres integrantes a cargo de aspectos operativos en el territorio, que realizan diariamente estrategias a abordar en los sectores del incendio.

Los referentes que conforman este comando representan uno a Parques Nacionales (APN), otro al Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y otro al Servicio Provincial de Lucha Contra Incendios Forestales de la Provincia de Río Negro (SPLIF).

El COE está integrado por organismos nacionales y provinciales y recibe el apoyo del municipio de San Carlos de Bariloche.

En cuanto a las condiciones del tiempo, en el día de ayer la temperatura máxima fue de 23 grados con viento de 15 a 25 km/h rotando del Sudoeste.

Para hoy martes, la máxima pronosticada es de 26 grados, viento de 10 a 20 km/h del Oeste, predominando del Sudoeste, aumentando a 15 – 25 km/h con ráfagas. El reporte indica que se produciría un descenso de los valores de humedad relativa.

El incendio, en el perímetro que abarca 6.114 hectáreas, comenzó el 7 de diciembre debido a la caída de un rayo en la zona del Lago Martin y a raíz de las condiciones meteorológicas, geográficas y de material combustible se incrementó el fuego en los días subsiguientes. Para combatir las llamas, el 8 de diciembre se desplegaron en la zona los equipos de primera respuesta de la Administración de Parques Nacionales.

Se encuentran trabajando la Federación de Bomberos Voluntarios de Río Negro; Hospital de Bariloche; Policía de Río Negro; Protección Civil Bariloche; Dirección de Comunicaciones de la municipalidad de Bariloche Bomberos de Córdoba; Policía Federal; Gendarmería Nacional; Aeropuerto de Bariloche, Protección Civil de Nación, , Ejército Argentino y Prefectura Naval Argentina.





