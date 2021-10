Primera charla TED en el Barrio 31: “Los de la villa sólo necesitamos una oportunidad”

En la Plaza Guemes tuvo lugar el primer ciclo de charlas TedXBarrio San Nicolás, el formato que tiene más de 36 años, se presentó por primera vez en un villa

César Sanabria tiene 37 años. Su historia no es parecida a la de los otros vecinos de la villa 31. Él es una excepción a la regla: delegado vecinal, arquitecto recibido en la UBA, gerente de programación de una radio, estudiante de Periodismo, guardia de seguridad de la sede barrial de Scholas Occurrentes (la fundación del Papa Francisco), miembro de la Asociación Civil Los Principitos de Retiro (que administra dos comedores), pero sobre todo un agente de cambio dentro del lugar donde nació.

No se queda quieto. Cada oportunidad que se le presenta, la aprovecha. Es por eso que junto a Fabián Solano Balderrama, también vecino, organizaron TedxBarrio San Nicolás. Un hito histórico porque es la primera vez que este ciclo se planta en el corazón de un asentamiento. El objetivo fue claro, “Visibilizar las voces de la villa”.

Más conocida como “La 31″, es el barrio vulnerable más antiguo y más poblado de la Ciudad. Según datos oficiales, tiene 88 años y viven allí más de 40 mil personas, el doble que hace 10 años. Sus construcciones se dejan entrever por la Autopista Illlia, el resto se esconde atrás de las vías del ferrocarril. Hay revuelo y expectativa por la presencia del evento, no siempre se reciben tantas visitas.

El escenario se montó sobre la canchita de fútbol de la Plaza Guemes, en el playón central. En la primera fila, atenta siguiendo a cada orador, estuvo Mayra Arena, la joven que en 2018 trascendió gracias a un escrito en las redes sociales y a la charla TED titulada “Qué tienen los pobres en la cabeza”, en los que describió cómo fue su vida durante más de dos décadas en un asentamiento de Bahía Blanca. Con su palabra, en su momento logró penetrar en los hogares de la clase media, para reflejar una realidad que millones de argentinos desconocían. Ella fue un poco la semilla de este evento.

Charla TED titulada “Qué tienen los pobres en la cabeza” que planteó Mayra Arena en 2018 sirvió de inspiración para el ciclo en la 31

“ Lo más importante es que esta iniciativa no quede en la nada, que esta oportunidad sea, como fue en mi caso, una puerta enorme “, le cuenta Mayra a Infobae. “La gente intenta tener una voz, lo hace generalmente en los grupos de las redes sociales, quiere comunicarse. Este formato es una ventana potente al mundo sin techo. Son fundamentales, es posible descubrir hechos valiosos”, resalta sobre la importancia de escuchar a todos los sectores, sobre todo aquellos marginalizados.

Desde 2018 que Mayra dejó la precaridad, pero se emociona al visitarlo. “Volver al barrio me hace sentir a casa, recorrer los pasillos, ver el movimiento de comercio ... .me da nostalgia”. , dice, la joven que hoy es madre tiene 29 años, y vive en Tres de Febrero.

La música urbana estuvo presente en el evento. En La 31 hay una gran diversidad multicultural que nutre las distintas expresiones artísticas, el rapero Piero Roldán pudo mostrar sus letras y ritmo.

Hablemos de Violencia de Género

Su nombre completo es Joaquinha Lerena, aunque prefiere La Joaqui. Es cantautora, compositora y rapera. También actriz. Nació en Mar del Plata, vivió su infancia en Costa Rica, y volvió a la Argentina en su adolescencia. Para esta joven de 27 años, madre de dos, la vida no fue sencilla. Pasó por varias adicciones y fue víctima de violencia de género. Usó la música como refugio y lo contó en primera persona.

“Para una piba que creció en los 90′ bajo la famosa frase “los que se pelean se aman” poder reconocer cuando algo anda mal. Y lamentablemente por como nos educa la sociedad, hasta que no sos violentado no aprendés cómo reaccionar ante una situación de violencia” , resaltó

Explicó cómo la manipulación, el control y los celos aparecen como estrategias de dominación y cómo son los primeros signos de una violencia que va escalando. “Reconocer patrones de violencia es posible. Prevenir que esa violencia crezca, es posible. Salir de la violencia es posible, y para ello, la educación es la base para deconstruir los esquemas que constituyen el ciclo de violencia”, advirtió sobre la importancia de pedir ayuda a tiempo.

“Para las que sienten que no hay salida, que es imposible, veanme a mí. Acá estoy. Y o estuve a punto de morir en manos de otro, yo estuve años deseando morir, creyendo que era la única salida. Y un día, cuando todo se derrumbaba alrededor, cuando ya tocaste fondo, algo tan simple te puede ayudar a hacer clic y dar vuelta la historia” , cerró.

Se crió en Las Tunas, partido de Tigre, hoy vive en Almagro. Hace stand-up, es DJ, y escritor

Humor, literatura e historias

Al escenario sube con su nombre, Damian Quilici. En la literatura y en las redes -Facebook e Instagram-, se lo encuentra como El Freud de la Villa. Vivió en Las Tunas, un barrio humilde de General Pacheco, partido de Tigre, y sus vivencias le permitieron hablar de un mundo poco conocido por los lectores.

Sus relatos, con una dosis de humor y gran cuota de inteligencia, abordan temáticas como la pobreza, los pibes y las pibas del barrio, la delincuencia, las drogas. Y todo sin romantizar ni hacer apología. Rompe con el paradigma de la literatura elitista, la vuelve democrática.

“Mi compañero de banco salió a robar, y yo lo quería acompañar porque veía toda la plata que juntaba, pero no me dejaban, me decía ‘a vos solo te gusta leer, reveló como una de las tantas anécdotas que relata en sus crónicas marginales.

Consciente de las falta de oportunidades, invita a que todos encuentra su herramienta de progreso. “ Hice un libro que se llama Mama Luchona en el bloc de notas del celular arriba del bondi de la línea 60″ .

Entre los asistentes estuvieron escuchando las presentaciones hubo autoridades como Juan Diego Belloquio, director de cultura de la Legislatura; María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteños; Roberto García Moritán, que preside desde 2019 la ONG AsociAr, con presencia activa en el Barrio 31 y Yamil Santoro, candidato a Legislador Porteño en la lista de Juntos por el Cambio.

“Desde el Ministerio trabajamos para que el lugar donde se nace o se elige vivir no condicione las oportunidades, y por eso creemos tanto en el valor de la integración sociourbana de los barrios populares y en dar voz a quienes viven en los barrios. En los sectores populares hay un valor enorme, por eso celebramos y acompañamos esta iniciativa de TEDx en el Barrio 31 que representa un paso más en este sentido”, afirma Migliore.

Roberto García Moritán, que preside desde 2019 preside la ONG AsociAr, Marisol Roman, voluntaria, César Sanabria, organizador de TedxBarrio San Nicolás, María Migliore ; Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y Fabián Solano Balderrama,organización

Transformar la discriminación en orgullo

Desde Fuerte Apache se propuso llegar para quedarse y hacer historia. Y ya lo está haciendo. Walter Javier, para todos “La Queen” se presentó en el barrio 31. Su historia es casi de película. Sus padres biológicos la abandonaron en una caja de cartón en la puerta de un hospital, la rescató una enfermera llamada Reina, quien luego se convirtió en su inspiración para la elección de su nombre artístico. Criada en Fuerte Apache hoy es toda referente de la música urbana, del movimiento LGTB y contra el Bullying.

La Queen fue una de las oradores, se crió en Fuerte Apache, hoy es un referente LGBTIQ+

“Vos sos de Fuerte Apache, entonces te va a costar el doble todo pero tenés que levantar la bandera de lo que sos”, confesó. “Mis padres me enseñaron a ser libre. Jamás me dijeron cómo tenía que hacer. Fue mi red, la que me permitió convertir el enojo en La Queen”. También le enseñaron que estudie, que el conocimiento es lo que importa, y es lo que permite progresar”.

“Me inventé este trabajo porque en las entrevistas laborales me miraban mal cuando les decía que era del barrio. C onvertí el bullying en un orgullo” . De esta manera, sostiene que a través de las transformaciones individuales se puede generar una transformación colectiva.

Una oportunidad irrechazable

Hace tres años que Luis Guisbert (29) es estudiante de la carrera de Ciencias Políticas de la prestigiosa Universidad de San Andrés. Se crió en La 31, y con esfuerzo ganó una beca, aunque en más de una ocasión le hicieron creer que ese no era su lugar. Soñador de un futuro más inclusivo, fue convocado a mostrar su ejemplo de vida.

“No importa de dónde vengas, no importa tu color de piel, ni lo que te digan los demás sobre tu apariencia o sobre tus condiciones económicas. . .lo que importa es cuan dispuesto estás a construir tu propio proyecto de vida para poder cumplir tus sueños y tus metas. Necesitamos tener estado realmente presente acompañando el proceso de los jóvenes que buscan salir adelante e instituciones educativas sin prejuicios que brinden oportunidades a quienes menos la tienen . . . porque los de la villa solo necesitamos eso una oportunidad para aprovecharla”.

Padre Pepe José María Di Paola que está al frente del Hogar de Cristo otro de los que recorren las villas de la Argentina

Trabajo comunitario

Como cierre pasaron por el escenario Padre Pepe, José María Di Paola, que está al frente del Hogar de Cristo, habló durante 10 minutos de la presencia de las instituciones en el barrio: “Las tres C, club, colegio y capilla, como ejes de transformación”.

También estuvo en el escenario Lucía Sanchez, referente barrial, trabajadora social, me dedico a construir comunidades y pensar ciudades. “En mi barrio realizó junto a los vecinos diversos programas culturales, educativos y sociales que buscan mejorar el hábitat de manera integral y fomentar el cuidado del ambiente”.

La integración digital fue el eje de la presentación de Silvia Flores, psicóloga ,educadora social y Presidenta Cooperativa “La Juanita Digital”, la última en pasar por el ciclo que reunió a los pocos oradores. Su discurso refleja el poder de una comunidad organizada capaz de sacar adelante una barrio vulnerable. " Si nosotros podemos hacerlo, todos pueden”.

Fotos: Maximiliano Luna

SEGUIR LEYENDO: