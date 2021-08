Está varado y se niega a pagar el PCR en Ezeiza: “No voy a abonar, haré la cuarentena en el aeropuerto”

Ricardo Zalazar viajó por trabajo a los Estados Unidos se opone a abonar el test de PCR obligatorio

“No me niego al testeo obligatorio, me opongo a pagar por él” , reclama Ricardo Zalazar (64). El ex piloto e inspector de la ANAC viajó a Miami por trabajo, y para su regreso a la Argentina no quiere abonar los 2500 pesos del valor de PCR, parte del protocolo exigido para ingresar al país desde el exterior.

No es una medida intempestiva la que toma, sino algo que pensó antes de volar a los Estados Unidos. Residente en Anisacate, Córdoba, previo a su vuelo hizo una denuncia penal ante el Juzgado Federal de dicha provincia. Allí expuso “el accionar extorsivo en la Declaración Jurada, y por otra parte acusa una asociación ilícita entre el Gobierno Nacional y el laboratorio a cargo.

El escrito manifiesta que la declaración jurada que “Obliga a aceptar sin alternativa el testeo, y hospedaje a cargo del pasajero”. A su vez, referencia que “ se criminaliza, persigue, hostiga, discrimina, coacciona, extorsiona al ciudadano argentino que viaja al exterior”.

La denuncia penal que presentó Ricardo previo a salir del país donde manifiesta el accionar extorsivo en la Declaración Jurada.

No tiene fecha confirmada de regreso al país, ya que por su condición de ex piloto, tiene la posibilidad de anotarse en una lista de espera sujeto a disponibilidad de lugares, más conocido como pasajes sublos. “Mi idea es retornar este viernes por American Airlines, intenté retornar el otro vuelo anterior pero por las restricciones fue imposible”, dice.

Su caso no es tan dramático como el de los cientos de varados en Miami, “tengo hospedaje, auto y trabajo en Homestead, al sur de la Florida. No tengo complicaciones económicas, pero igual este gobierno ha coaccionado mi derecho de volver a la patria poniendo obstáculos”.

Una vez que pise el suelo argentino, Ricardo, se presentará en Migraciones cuando le indiquen el testeo, dirá que no sí lo hará, aunque no pagará el arancel dispuesto. “Traigo el hisopado negativo de Miami, que fue gratuito. Me quedaré en tránsito los siete días de cuarentena que debo cumplir, no tengo drama: hay free shop, restaurantes...”, explica.

Ricardo hace alusión a la película La Terminal, protagonizada por Tom Hanks, donde el personaje -Viktor Navorski-, viaja a Nueva York desde Krakozhia (país ficticio), pero para su sorpresa, cuando aterriza en el aeropuerto J. F Kennedy , ni su pasaporte ni su visado son válidos en suelo estadounidense y debe vivir entre las salas de tránsito.

“Es un atropello inconstitucional. Le imponen a la gente un pago de un arancel cuando se puede hacer gratuitamente en el Municipio de Ezeiza, sumado a que los que viajamos traemos otro tests negativos de origen y la vacuna aplicada” , argumenta.

Ricardo es asesor Aeronaútico, presidente de la empresa DOCTA FLY CORPORATION

Zalazar explica que su acto “es importante. Es una manera de ponerme en el lugar que corresponde. Lo hago por los argentinos que están sufriendo afuera. También es una forma de defender los derechos constitucionales. Con estas decisiones administrativas solo nos perjudican”.

Volver a casa

Si bien Ricardo viaja con frecuencia a los Estados Unidos porque maneja una empresa aerocomercial con fines turísticos, en Córdoba los espera su mujer, hijas y nietos. “Este cupo -que ahora aumentó a 1700- no es objetivo. Dejan que vuelvan políticos, deportistas y el resto varados, solos”.

El presidente Alberto Fernández anunció el 06 de agosto que el Gobierno nacional pondrá en marcha un plan de recuperación de actividades de manera responsable y cuidadosa, elaborado en base a la prioridad de aumentar durante agosto las aplicaciones de segundas dosis contra el Covid-19, en el marco de un nuevo DNU que emitirá que tendrá como prioridad la aperturas progresivas en viajes, turismo y eventos masivos al aire libre. Los encargados de dar los detalles de su implementación fueron jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

La primera novedad relevante tiene que ver con el ingreso de argentinos desde el exterior: “Los cupos a partir de mañana aumentan a 1700 personas por día, con los corredores seguros y articulando con las provincias la fiscalización del aislamiento de quienes vienen del exterior para que se haga efectivo” , anunció Cafiero.

Se estima que aún hay entre 6000 y 7000 varados. Los principales destinos son España, Brasil y Estados unidos.

