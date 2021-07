Quiénes fueron los mejores amigos de Jesús y qué dice la Biblia sobre el valor de la amistad

El mural de la última cena, obra de Leonardo. Jesús consideró a sus discípulos como sus amigos.

Dentro de pocos días, el 20 de junio; se festejará el “Día del amigo”. Pocos países han sembrado la relación del vínculo de la amistad tan fuerte como la Argentina. Pero ¿Por qué será?; ¿Qué tiene que ver la Luna en este día? estas preguntas serán develadas al finalizar la nota.

Vale aclarar, el “Día de amigo” con fecha 20 de junio se celebra solo en Argentina y Brasil, en Bolivia el 21 de julio y el 21 de septiembre, en Colombia el tercer sábado de marzo, en los Estados Unidos el primer domingo de agosto, en Paraguay el 30 de julio, en Perú el primer sábado de julio; y En Venezuela, México, Perú, Ecuador, Panamá y República Dominicana, el 14 de febrero.

Las religiones también han sabido dar a la amistad un vínculo superlativo para la vida. La Torah, los Evangelios, el Corán; todos ellos nos hablan de la amistad como uno de los vínculos más nobles e importantes de nuestras vidas.

Noemí y Ruth eran suegra y nuera, pero más allá de eso, la Biblia cuenta que eran amigas inseparables.

En el Antiguo Testamento, poseemos infinidad de textos relacionados con la amistad, por citar solo algunos:

“Los buenos consejos del amigo son dulzura del alma” (Prov. 27, 9), “Un amigo fiel es poderoso protector, el que le encuentra halla un tesoro. Un amigo fiel es remedio saludable: los que temen al Señor lo encontrarán. El que teme al Señor es fiel a la amistad, y como fiel es él, así lo será su amigo” (Ecle. 6, 14-17), “Ama a tu amigo como a ti mismo” (Lev. 19, 18), “ama en todo tiempo, como un hermano en los días tristes” (Pr 17:17). El libro del Eclesiástico dedica a la amistad una parte del cap. 6, y dice: “El dulce hablar multiplica los amigos y la lengua afable es bienvenida. Antes de tener un amigo, ponlo a prueba, no confíes en él de inmediato. Un amigo fiel es refugio sólido, quien lo encuentra, ha encontrado un tesoro. Algunos son amigos cuando les conviene, pero que no se manifiestan en el día de la angustia. También el que se dice amigo se convierte en enemigo y se descubre como tal para tu deshonra en las peleas. No es el amigo el compañero en la mesa, que no se interpondrá en el día de la angustia. Un amigo fiel no tiene precio, es invalorable”, “Un amigo ama en todo momento; Él nació para ser un hermano en la adversidad”. (Pr 17:17), Si has abierto su boca contra tu amigo, no temas, porque puede haber reconciliación. Sin embargo, la indignación, la arrogancia, el secreto y la traición ponen en fuga al amigo. (Sir 22:22).

Jonathan puso su propia vida en riesgo para salvar la de David, cuenta el Antiguo Testamento.

También en el Antiguo Testamento tenemos muchas parejas de amigos fieles, que se nos presentan como ejemplo:

Noemí y Ruth: Cuando se encontraron solas, estas dos mujeres cuidaron la una por la otra. Probablemente el pasaje más conocido cuando se habla de la lealtad entre amigas es Rut 1:15-17. Dice: “Noemí le dijo entonces: ‘¿Por qué no te vas también tú con tu cuñada, y así regresas a tu casa y a tus dioses?’ Rut le replicó: ‘No me obligues a dejarte yéndome lejos de ti, pues a donde tú vayas, iré yo; y donde tú vivas, viviré yo; tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí también quiero morir y ser enterrada yo. Que el Señor me castigue como es debido si no es la muerte la que nos separe.’”

David y Jonathan: Se hicieron amigos casi instantáneamente. Jonathan fue príncipe de Israel, hijo del rey Saúl, enemigo de David. Puso su propia vida en riesgo para ayudar a su amigo a escapar la persecución de su padre. Leemos en 1 Sam. 18, 1; 3-4: “Cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán estaba ya tan estrechamente asociada con el alma de David, que lo amó Jonatán como a sí mismo. Jonathan llego a un acuerdo con David, porque lo amaba como a sí mismo. Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y añadió su ropa, la espada, el arco y la cinta”.

Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego: Cuando fueron exiliados a Babilonia, estos cuatros jóvenes propusieron en sus corazones no contaminarse con la cultura pagana del imperio para así no ofender a Dios.

Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego eran cuatro amigos que, exiliados en Babilonia, juraron no contaminarse de esa cultura para no ofender a Dios.

Ya en el nuevo Testamento, Jesús, hará referencia muchas veces a la amistad y a su valor; como leemos en Juan 15: 12-17: “Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos, si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí; he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi Nombre. Ámense los unos a los otros: esto es lo que les mando.” O también la relación que tenía con Marta, María y Lázaro, en los evangelios vemos a Jesús en la casa de estos tres hermanos por lo menos en dos o tres ocasiones. Luego vemos a Jesús compartir en el dolor de estas hermanas cuando Lázaro muere. Jesús llora por su amigo y lo resucita. Lo podemos leer en Juan 11:5 “Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro.”

Aún después de la muerte de Jesús, sus discípulos crearon firmes vínculos de amistad: Felipe y Natanael, Pablo y Silas.

En el Islam; el Profeta Mohamed, nos advierte: “ El hombre es influenciado por la creencia de su amigo. Por lo tanto, que tenga cuidado de con quién toma como amigo” , “Es probable que una persona siga la creencia de su amigo, así que mire quien toma por amigo” y también “El hombre sigue e imita a sus amigos. Por lo tanto, debes considerar a quienes quieres como amigo.

Jesús resucitó a Lázaro, su gran amigo. También lo era de Marta y María, las hermanas de éste, y por su súplica obró ese milagro.

Pero no solo los libros religiosos nos hablan de la amistad, también lo hacen los filósofos. Sócrates aseguraba que prefería un amigo a todos los tesoros del rey Darío. Para el poeta latino Horacio, un amigo era la mitad de su alma. San Agustín no vacilaba en afirmar que lo único que nos puede consolar en esta sociedad humana tan llena de trabajos y errores es la fe no fingida y el amor que se profesan unos a otros los verdaderos amigos.

Hasta el mismo Ortega y Gasset nos advierte que “una amistad delicadamente cincelada, cuidada como se cuida una obra de arte, es la cima del universo.”

De un amigo se espera: lealtad, sinceridad, fortaleza, generosidad, gratitud y muchosmás; pero todas estas virtudes se adquieren con mucha lucha y entrenamiento; lleva mucho tiempo hacer un verdadero amigo, pero se pierden con la desidia y el abandono. La amistad exige comprensión para con los demás y trabajo de uno mismo.

Los científicos sociales, Nicholas Christakis y James Fowler en su estudio: “Conectados: el sorprendente poder de nuestras redes sociales y cómo dan forma a nuestras vidas” Little, Brown del 2011, usando datos del estudio sobre el corazón Framingham. Este proyecto, iniciado en 1948, ha seguido a más de quince mil y demas condiciones físicas residentes de Framingham, Massachusetts, examinando su ritmo cardíaco y demás condiciones físicas: Sin embargo, Christakis y Fowler estaban interesados en otra cosa: los efectos de la socialización. ¿Hay alguna diferencia en tú salud si tienes amigos y, de ser así, en qué tipo de personas son?

"Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la Humanidad", son las primeras palabras del comandante Neil Armstrong. Por ese hecho se celebra el Día del Amigo en la Argentina.

Sus descubrimientos fueron impresionantes. Si tus amigos son delgados, activos, felices y tienen hábitos saludables, lo más probable es que tú también lo hagas, y lo mismo ocurre a la inversa. Es decir que es muy importante buscar y escoger muy bien el círculo de nuestros amigos.

Al comenzar el escrito realicé dos preguntas. La primera era la relación del vínculo de la amistad tan fuerte en la Argentina. Uno de los principales factores fue la inmigración. Los inmigrantes (no los colonos los cuales venían con su familias) en su mayoría eran todos hombres que dejaban a sus familias en su patria para que, luego de establecidos, mandarlas llamar. Pero esa inmensa cantidad de hombres solos enfrentados a un país que no los recibió con los brazos abiertos, como nos hicieron creer; necesitaron agruparse por países, regiones, y lenguas o dialectos. Por tanto y para poder sobrevivir a un clima hostil, crearon fuerte vínculos entre ellos, a punto tal de ser mucho más fuertes que los de su familia. Los hijos de esos inmigrantes, ya asimilados en la Argentina, vieron desde pequeños como sus padres hacían referencia a sus amigos; por tanto cuando comenzaron su etapa de sociabilización, también crearon lazos con otras personas, ya nos para defenderse, sino para crecer, compartir; jugar y crear otra familia que no será la sanguínea sino la del corazón. Estos lazos cordiales, muchas veces son muchos más profundos y fuertes que con la propia familia, porque en estos lazos hay dos cosas que no existen: el sexo o el dinero, por tanto sería el amor desinteresado.

Enrique Febbraro, creador del Día del Amigo, envió 1000 cartas a diferentes países en 1969

La otra pregunta era que tenía que ver la Luna en el festejo del “día del Amigo” acá en la Argentina. Fue idea de Enrique Ernesto Febbraro profesor de psicología, músico y odontólogo oriundo de Lomas de Zamora. Estudió filosofía y trabajó de periodista. Dos veces fue candidato al premio Nobel de la Paz. En 1969 decidió crear el día del amigo y eligió el 20 de julio, el día que el hombre llegó a la Luna, porque consideró ese hito como una demostración de la amistad entre la humanidad y el universo. Ese día se pararon las guerras y los conflictos, ese día todos miraron el cielo; muchos se juntaron frente a los televisores, ese día la humanidad fue una sola en el pie de Neil Armstrong y con aquella frase “Es un pequeño paso para el hombre; un gran salto para la humanidad”, unió a todo el planeta tierra. Por eso la Luna tiene que ver con el día del amigo que celebramos en la Argentina. Permítanme una licencia; les voy a comentar algo que pasó en mi familia en la noche del 19 al 20 de julio de 1969. Aparentemente iba a ser una noche normal de un muy frio invierno; las estufas a “gota” de querosén eran las reinas de la casa. Pero ese sábado por la noche, muy extrañamente, todos nos despertamos para mirar la a la Luna, y mi abuela la primera; no durmió en toda la noche. Esta tan emocionada con que el hombre al otro día iba a llegar a alunizar y me decía: “mirá bien a la Luna esta noche porque a partir de mañana, en algún momento; la gente podrá ir a vivir allá” . Resultó ser visionaria la abuela Felisa, natural de Rivadabia, Orense nacida en el 1897. Hoy la humanidad posee estaciones espaciales que giran sobre nosotros y quien diría, algún día habrá estaciones lunares. Gracias por la licencia para contar esta historia “lunar”.

El día del amigo fue oficializado en la provincia de Buenos Aires por Decreto 235/1979 con fecha de promulgación el 20/02/1979 y fecha de publicación el 14/03/1979. En el Boletín Oficial número 18986.

Como hemos visto, la amistad es un don. Y como diría Roberto Carlos, yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.

