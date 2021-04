21 días de cortes de ruta en Neuquén: el gobierno provincial ajustó su propuesta pero continúa el conflicto

Corte de ruta en Neuquén

Los cortes en la llamada “ruta de petróleo” en Neuquén ingresan este martes a su día número 21, lo que provoca pérdidas millonarias para las empresas que operan en la zona de Vaca Muerta. El gobierno de Omar Gutiérrez mejoró la propuesta que había hecho el fin de semana pasado pero los trabajadores autoconvocados de la salud adelantaron a Infobae que no la aceptarán.

El gobierno provincial ofreció el fin de semana un aumento del 53% del sueldo básico a todos los trabajadores estatales, con una estructura de incrementos cada dos meses, hasta marzo de 2022. Ante el rechazo de los autoconvocados, este lunes autoridades de la administración de Omar Gutiérrez se reunieron con la conducción de ATE para hacerles llegar una nueva propuesta.

En esta ocasión, el Ejecutivo planteó adelantar las cuotas dentro de este mismo año de manera bimestral. Entonces, en lugar de pagar el aumento en tramos a completarse en marzo, se completaría en diciembre. La oferta contempla un 10% de aumento para los salarios de mayo, que se suma al 15% ya otorgado, y otro 5% para julio. Luego, otro 5% en septiembre, otro 5% en noviembre y finalmente un 8,18% en diciembre. Se contempló también que el monto no remunerativo de 3500 pesos acordado en febrero se siga pagando hasta los haberes de agosto para los trabajadores que cobren salarios iguales o inferiores a 55.000 pesos netos.

Mañana por la mañana los autoconvocados se reunirán en asamblea en los diferentes cortes de ruta para evaluar la propuesta. De todas formas, todo indica que no habrá acuerdo y que los cortes de ruta continuarán. “Todavía nos adeudan el aumento del 2020 y de los últimos meses del 2019, y no queremos un plan con tantas ‘cuotas’. La idea es que nos den el aumento salarial en dos pagos, como mucho. Obviamente están jugando al desgaste pero nosotros sabemos los millones y millones de dólares que salen de Vaca Muerta, por eso, más que nunca, no vamos a aflojar ”, aseguró a este medio una de las trabajadoras autoconvocadas de la salud.

La oferta que realizó el gobierno neuquino a los trabajadores estatales

Y agregó: “Los cortes siguen porque esta propuesta no cierra. A los diputados les aumentaron 70 mil pesos y no fue un bono; fue un aumento al básico. Entonces, es una locura que nos quieran largar estas migajas y en cuotas. Nuestra idea es que la propuesta se puede mejorar muchísimo”.

Fuentes del ministerio de Salud de Neuquén se mostraban confiadas con que esta nueva propuesta pudiera acercar a las partes y llegar finalmente a un acuerdo. “El problema es que quien está comandando los cortes de Añelo, que es el lugar más duro, es un militante que fue candidato a diputado del Frente de Izquierda y que aportó como 60 mil pesos para la campaña. La Izquierda está copando la negociación… ”, aseguraron.

Los autoconvocados niegan esta versión y afirman que entre los manifestantes hay militantes de diferentes espacios políticos, incluido el oficialismo provincial: “Nosotros consideramos que nos tienen que pagar lo que nos deben. Lo que nos ofrecen es un chiste, una tomada de pelo, una vergüenza. Por lo pronto no estamos cerca de llegar a un acuerdo”.

Día a día se incrementan las pérdida paralas empresas petroleras que operan en Vaca Muerta (REUTERS/Agustin Marcarian)

Los trabajadores autoconvocados de la salud reclaman un aumento del 40% al sueldo básico y se manifiestan con más 20 cortes en diferentes puntos de la provincia de Neuquén. Los bloqueos ya provocaron para la industria una pérdida de producción de 3,5 millones de metros cúbicos de gas y alrededor de 10.000 barriles diarios.

Para sostener la actividad, algunas empresas están realizando vuelos en avión y helicópteros para el traslado del personal. La falta de insumos para abastecer a la actividad de fractura y perforación de nuevos pozos provocó que ya haya unos 5.000 trabajadores del sector en stand by. Esto significa que están cobrando sus salarios pero que no están en actividad, en el caso, por ejemplo, de los que tienen contratos de locación de servicios.

