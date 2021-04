Los padres de AMBA manifestaron su indignación por el cierre de las escuelas y la protesta de un niño en Olivos se hizo viral

La foto de un niño con la bandera argentina en la puerta de la Quinta de Olivos que se hizo viral en las redes sociales (@PadresOrg)

La decisión del presidente Alberto Fernández de volver a cerrar las escuelas del AMBA a partir del próximo lunes y promover nuevamente las clases virtuales por un período de dos semanas generó bronca, indignación y tristeza en una gran parte de la comunidad educativa. Así, la agrupación “Padres Organizados”, que nació durante el 2020 en reclamo de la reapertura de los colegios durante los siete meses de cuarentena, criticó hoy con dureza la resolución del Gobierno nacional y alertó sobre la posibilidad de que esta medida se prolongue a lo largo de los próximos meses.

Pablo Houghton, uno de los representante de las familias nucleadas en la organización, aseguró sentirse decepcionado por la medida anunciada el miércoles por la noche por el presidente Fernández en cadena nacional y aseguró que la única salida ante el problema es la declaración de la educación como una actividad esencial.

“Esto lo recibimos con mucha indignación, con mucha bronca, pero era algo que nos veíamos venir. Ya cuando arrancó el anuncio y empezó a hablar de los focos de contagios que no se producían en lugares seguros con protocolos como el sector productivo y omitió mencionar a la escuela como tal, decantaba que iba a venir esta medida”, afirmó Houghton, en declaraciones a Radio La Red.

Las escuelas del AMBA permanecerán cerradas hasta el 30 de abril (EFE/ Paco Campos/Archivo)

“ La vida diaria de nuestros hijos va a cambiar. La presencialidad no se reemplaza con la virtualidad . Las autoridades insisten en aclarar que no fue un año perdido, pero la verdad es que los chicos que menos tienen no se conectan con la escuela”, añadió.

El representante de la agrupación de familias consideró que la medida fue adoptada sin tener contexto ni vinculación con los estudios realizados sobre el porcentaje de contagios en los colegios y sospecha de que las escuelas permanecerán cerradas por mucho más tiempo del anunciado.

“¿Qué garantías tenemos de que no se va a extender por más tiempo? Tenemos el antecedente del año pasado, que nos fueron llevando de a 15 días sin un plan ni horizonte desde el 20 de marzo, ¿Qué va a cambiar en los 15 días? ¿Se piensan que vamos a tener menos contagios que los que tenemos ahora? ”, se preguntó el representante de la agrupación.

Durante su anuncio, Fernández afirmó que a partir del lunes 19 de abril y hasta el viernes 30, todas las instituciones educativas del AMBA deberán cerrar sus puertas y retomar la modalidad de enseñanza virtual cómo única vía de aprendizaje para los alumnos.

Pablo Houghton, representante de Padres Organizados, criticó con dureza la medida anunciada por el presidente Alberto Fernández

La medida se contradijo de manera directa con las palabras que habían vertido apenas unas horas antes el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quienes aseguraron que la presencialidad en las escuelas no tenía por qué verse afectada en las nuevas medidas a anunciar.

“No se entienden las medidas cuando hay datos oficiales del Ministerio de Educación que dicen que los chicos no son focos de contagio (...) Pero hay una resistencia a la educación que la verdad que es inexplicable y se está persistiendo en el error del año pasado ”, aseguró Houghton.

La propia organización publicó durante la madrugada de hoy en su cuenta de Twitter, donde tiene más de 10 mil seguidores, la imagen de un niño portando una bandera argentina frente a una fila de policías en la puerta de la Quinta de Olivos junto al lema: “Un niño defiende su derecho humano frente a las fuerzas y a un gobierno que vulnera sus derechos”.

El ministro de Educación advirtió el mismo miércoles por la tarde que el cierre de las escuelas no era una opción a tomar en las nuevas medidas

Precísamente, Houghton aseveró que los alumnos son los grandes damnificados por el nuevo cierre y que le preocupa lo que podrá pasar con los estudiantes de más bajos recursos o aquellos que padezcan trastornos en su salud.

“Hay padres de chicos con autismo que están desesperados porque la involución de los chicos , el contraste entre lo que evolucionan con la sociabilización, que es lo que desarrolla un chico entre 10 y 12 años, es lo más importante, no que aprendan matemática”, aseguró Houghton.

En tanto, el representante de “Padres organizados” advirtió la importancia de declarar como actividad esencial a la educación. Comentó que en 2020 se reunió con miembros del oficialismo, que le prometieron llevar a cabo tal medida, pero el proyecto no avanzó y se cortó el diálogo. También criticó con vehemencia a los gremios docentes.

El representante de "Padres Organizados" apuntó con dureza contra Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, y Eduardo López, titular de UTE (Gustavo Gavotti)

“ Todos los años, los chicos están de rehenes de los gremios docentes, de si empiezan o no empiezan, paro acá o allá. Hay que declarar la educación esencial. No sólo para que sea lo último en cerrar, no lo primero. A partir del lunes, los chicos pueden ir al shopping, a la plaza, y nos vamos a encontrar las plazas llenas y las escuelas vacías”.

“Con una ley así, como tienen los policías o médicos, que no pueden parar porque su servicio es esencial, tendríamos a la educación dentro de ese concepto y los chicos tendrían garantizado el inicio de clase todos los años y no estar rehenes de personajes como Baradel o Eduardo López, que defienden intereses que no son los de los chicos ”, se lamentó.

