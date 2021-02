Tras el femicidio de Úrsula, la agrupación Ni Una Menos convocó a una manifestación hoy a las 17 frente a Tribunales

La convocatoria es en todos los Tribunales del país (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Casi 50 femicidios en menos de dos meses del 2021 y un caso que sirvió como emblema para reavivar el reclamo. La agrupación Ni Una Menos convocó para esta tarde a una marcha en todos los Tribunales de las diferentes provincias del país para reclamar reformas en la Justicia, con el fin de evitar nuevos episodios como el de Ursula Bahillo , la joven de 18 años que fue asesinada por su ex pareja en la localidad de Rojas (Provincia de Buenos Aires).

La convocatoria del colectivo feminista tituló la protesta como “Por Úrsula, por todes” e invitó a diferentes agrupaciones e individuos de todo el país a sumarse al reclamo. La cita es a las 17 en la puerta de todos los Tribunales del país y el reclamo se basa en exigir agilizaciones y mejoras en la Justicia para evitar nuevos casos como el de Bahillo.

La joven de 18 años fue asesinada a puñaladas el 8 de febrero por su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, en un descampado cercano a la ciudad bonaerense de Rojas.

Úrsula había denunciado Martínez en dos oportunidades por violencia de género y por romper el límite perimetral que se la había impuesto , pero aún así el ex policía la asesinó de 15 puñaladas en todo el cuerpo después de llevarla en su auto a las afueras de la ciudad.

Tanto Bahillo como su madre, Patricia Nasutti, habían apelado a todas las herramientas de denuncia disponibles. Pero las irregularidades cometidas en la Comisaría de la Mujer de Rojas, sumadas a la sospecha de que hubo encubrimiento del personal policial a Martínez, otro integrante de la fuerza, condujeron hacia el desenlace fatal.

El anuncio de la marcha en todos los Tribunales del país

“¿Qué pasa cuando una mujer, lesbiana, travesti o trans denuncia violencia de género? Espera horas que la atiendan en la línea 144, y cuando sucede le dicen que vaya a la comisaría a hacer la denuncia o a la Oficina de Violencia Doméstica si está en CABA. Otra vez la espera de horas, y la revictimización. Con suerte, consigue que se dicten medidas de protección: para todas las mismas ”, publicó la organización Ni Una Menos en el anuncio de la marcha en Facebook.

“La víctima está sola frente a la policía -que nos toma por locas- y a una Justicia que no escucha. Sola, salvo por el acompañamiento de amigas o de organizaciones feministas en el mejor de los casos. Solas, encerradas por ese sistema de medidas de restricción que nadie hace cumplir. Existen los refugios pero son pocos y siguen sosteniendo el paradigma de perderlo todo en un encierro obligado y privado de los afectos cercanos mientras los agresores siguen con su vida. En el caso de Úrsula, le dieron vía libre institucional al femicida. LA JUSTICIA ES RESPONSABLE”, completaron.

La agrupación organizadora de la marcha también acentuó que durante el año de pandemia de coronavirus y los procesos de aislamiento y distanciamiento social en todo el país se agudizaron los casos de violencia dentro de los hogares. Ese factor, sumado al resquebrajamiento de la economía de muchos hogares provocó situaciones límite en muchos domicilios.

El mural de homenaje a Úrsula Bahillo, en la plaza principal de Rojas (Lihueel Althabe)

“Para elegir una vida libre de violencia, lo que necesitan quienes sufren violencia de género es fortalecer su autonomía. Esa tiene que ser una prioridad. Vivienda, acceso al trabajo, espacios de cuidado comunitarios. Luchar contra la violencia machista no es un tema solo judicial o policial, es una urgencia social. Por eso demandamos una y otra vez que la violencia machista y la constante sangría de los femicidios se conviertan en problema de Estado”, publicó Ni Una Menos.

Hasta la noche del martes 16 de febrero, se habían contabilizado 49 femicidios en los menos de dos meses que se llevan transcurridos del 2021 en la Argentina . Y los nuevos casos no dejan de ser noticia, en todos los rincones del país: en las últimas horas se conoció el caso de un hombre de Santiago del Estero, que asesinó a puñaladas a su ex pareja y a su ex cuñada delante de los hijos de ambas. Mientras que en Formosa, un femicida asesinó a una maestra de escuela primaria de un disparo en el rostro y luego se suicidió. A su vez, en Córdoba ya se acumularon seis días de búsqueda de Ivana Módica, de 47 años.

Marcha por Úrsula y Femicidios - Ni Una Menos

Una de las principales figuras de la esfera pública a las que se apuntó desde la organización feminista fue el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

La represión policial en Rojas, durante la noche del día del hallazgo del cuerpo de Úrsula, y el video del disparo de una bala de goma en el rostro de una de las amigas de la joven, que protestaba pacíficamente, fueron el detonante del pedido de renuncia para el funcionario del gobierno de Axel Kicillof.

“Protegen sus bienes y no a las víctimas. La policía es responsable y su responsable político, también ”, se afirmó en el comunicado de la organización.

Esta tarde, el presidente Alberto Fernández recibirá a la madre de Úrsula, Patricia Nasutti, en la Casa Rosada

En tanto, el presidente Alberto Fernández recibirá unas horas antes de la marcha a la madre de Úrsula Bahillo, Patricia Nasutti, quien se embanderó en el reclamo de justicia por el crimen de su hija.

El mandatario se reunirá con Nasutti a las 15.30 en su despacho de la Casa Rosada y compartirá detalles sobre la reciente creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios.

Luego, la propia Nasutti se unirá a las diversas agrupaciones feministas para acudir a la puerta de los Tribunales porteños en reclamo de justicia.

Seguí Leyendo:

El crimen de Úrsula: cuando los femicidas usan el uniforme con el que deberían protegernos

La trama perversa detrás del femicidio de Úrsula