Un directivo del sector aerocomercial sostuvo que “Argentina es el único país grande de la región que aún no abrió el mercado doméstico”

Los pocos vuelos que aparecen sobre la Argentina son oficiales y aviones que cruzan el espacio aérea con partida y llegada desde y a otros países.

Nuestro país, según la circular 144/2020 de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil -organismo que dirige Paola Tamburelli-, prohíbe hasta el 1° de septiembre la posibilidad de vender tickets a las aerolíneas. Hoy, le dijo a Infobae Rafael Echevarne. el Director General ACI-LAC (Consejo Internacional de Aeropuertos, Latinoamérica y Caribe): “Con las pruebas piloto que está efectuando Colombia, Argentina es el único país grande de la región que aún no abrió el mercado doméstico” . Sin embargo, aún esa fecha de inicios de septiembre parece una utopía.

El propio Ministro de Transporte, Mario Meoni, puso en stand by la promesa que emanaba de esa resolución: “Hasta tanto las autoridades sanitarias no tengan un panorama más claro respecto a la situación en general, los vuelos van a seguir estando restringidos”, señaló. Y colocó la pelota más lejos del arco: “Esperamos que el transporte aéreo vuelva en los próximos 60 días”.

El desplome de la cantidad de vuelos sobre nuestro país. Los pocos que hay no son comerciales. Fuente: OACI

Además del funcionario, fue el propio gremio de ATE-ANAC que detalló distintos reclamos que harían insostenible la apertura en la fecha programada: “La desidia que atravesamos sumado al contexto nacional de pandemia por COVID-19, nos imposibilita el regreso de la Aviación Comercial y General en condiciones habituales dado la falta de estructura operativa en los aeropuertos para poder fiscalizar y habilitar aeronaves, pilotos y tripulaciones; y a la falta de garantías para el resguardo de la salud los trabajadores”

Los países más y menos restrictivos con los vuelos según IATA

Para IATA, el transporte aéreo (aerolíneas, operadores aeroportuarios, empresas que operan en los aeropuertos -restaurantes, comercios, etc.-, fabricantes de aeronaves y proveedores de servicios de navegación aérea) genera en nuestro país unos 71.000 mil empleos directos. Con la compra de bienes y servicios de proveedores, otros 79 mil. Se calcula que con el dinero que hacen circular quienes trabajan en el sector, otros 51 mil empleos son sustentados. Y el turismo que llega a nuestro país por vía aérea contribuye a sostener 129 mil puestos de trabajo. En total, 329 mil personas vive de lo que genera la actividad aerocomercial. Significan un total de alrededor de 12 mil millones de dólares, el 2,1 por ciento del PBI argentino.

El resto de América ha comenzado a volar.

Echevarne le dijo a Infobae que, sin embargo, “la situación no es uniforme. La caída de la actividad aerocomercial en América Latina, en general, ha sido preocupante. Mientras que en otras partes del mundo hubo cierta reactivación”. Puesto en cifras, el desbarranco es, según el Director General de ACI-LAC “de un 51% del tráfico de la región, pero eso incluye a los meses de enero y febrero, donde incluso hubo un crecimiento. Marzo comenzó con la caída, pero abril, mayo y junio se desplomaron en un porcentaje superior al 90%, de México hasta la Antártida… En estos momentos hay dos países con actividad: México y Brasil. Y por eso es sólo del 90 %, sino sería mucho más. En México ya hay vuelos internacionales. Pero por supuesto que depende de los países que dejan circular a sus ciudadanos. En Brasil los internacionales son muy pocos aunque están abiertos. Pero en ambos países hay vuelos domésticos.

Rafael Echevarne, director de ACI-LAC

Mientras en la Argentina -y en el mejor de los casos- la venta de pasajes comenzará el 1° de septiembre, en otros lados, aún con números pobres, ha comenzado. “Fijate lo que es la oferta de asientos a la venta en este momento, para esta semana de agosto: en América Latina es de menos 73%” -señala Echevarne-. “Es la región a nivel mundial con l reducción más drástica. Los Estados Unidos tienen una oferta del 51% menos, Europa del -52% y Asia -40%. El tema es que en Europa, los Estados Unidos y Asia el transporte se reactivó, no hay prohibiciones excepto las que pongan los países. Pero eso en América Latina no se está dando.

Cuando pone foco en nuestro país, es terminante: “En Argentina particularmente la situación es muy preocupante. No tenemos una fecha de apertura. Hay dicho el 1° de septiembre pero tememos un posible retraso”.

-La ANAC no se pronunció, pero los sindicatos y el ministro de Transporte ven poco probable que se pueda…

-Es tremendo para la economía. Muchos piensan que volar es un lujo, pero no es así. Volar es una necesidad. Sobre todo en América Latina, donde no hay una infraestructura alternativa. No existen autopistas como en EE.UU y Europa, ni redes de ferrocarril como esas regiones. Fíjese en su país. La temporada de invierno de Bariloche se ha perdido. Y eso no sólo afecta a la industria del transporte aéreo, sino a otras industrias. La más obvia, por supuesto, es la del turismo. Pero independientemente del número de contagios, cada lugar tiene su realidad. Colombia es otro país donde sucedía lo mismo que en la Argentina, ya está haciendo pruebas piloto entre ciudades del país. Por lo que sólo quedaría Argentina como el único país grande de la región sin abrir el mercado doméstico. Y son países que, por tamaño o por geografía, dependen de los vuelos para comunicarse. Perú y Ecuador han reactivado los vuelos domésticos. También Chile, pero con algunas restricciones. Y en Brasil y México siempre los hubo.

País por país, de norte a sur, qué sucede en el resto de América

Canadá

Fuente: OACI

En ese país los únicos pasajeros que pueden ingresar son los ciudadanos canadienses, quienes residan allí y sus familiares directos. Quienes tengan pasaporte de EE.UU o de Francia con residencia en Saint-Pierre-et-Miquelon (una pequeña isla en el Atlántico Norte perteneciente a Francia) y hayan estado sólo allí o en Canadá durante los últimos 14 días también podrán entrar a Canadá, siempre y cuando no sea con el propósito de hacer turismo. Y lo deberán hacer a través de los aeropuertos de Calgary, Montreal, Toronto o Vancouver.

En Canadá, además, se cumple la Ley de Cuarentena. Es decir que todos los viajeros que lleguen serán inspeccionados para detectar los síntomas de la enfermedad. Si se descubre que los tienen, deberán estar aislados durante 14 días.

Desde el 2 al 9 de agosto decolaron de ese país (según la información de ICAO, Organización de Aviación Civil Internacional en su sigla en inglés) 586 vuelos. El 9 decolaron 137 vuelos y se detectaron 236 casos de Covid.

Estados Unidos

Fuente: OACI

Los aeropuertos norteamericanos están operando con normalidad. Pero según la información oficial, es posible que los ciudadanos extranjeros que hayan estado en China, Irán, área europea Schengen, Reino Unido, República de Irlanda y Brasil durante los últimos 14 días no puedan ingresar.

En el aeropuerto JFK de la ciudad de Nueva York se instaló el primer centro de testeo de Covid-19. Llamado “XpresCheck”, está localizado en la Terminal 4, se encuentra en condiciones de realizar 500 testeos diarios y cuenta con nueve habitaciones para llevar a cabo los análisis.

También hay check-points donde se pueden hacer mediciones de temperatura.

Los restaurantes, por el momento, sólo están habilitados para el servicio de take away.

Según ICAO, la última semana hubo 4365 partidas de aviones en los Estados Unidos. El 9 fueron 855 salidas, y 56.221 contagios de Covid.

Mexico

Fuente OACI

El país no tiene restricciones de entrada. Para ingresar se debe presentar en Migraciones un completo "Cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros". Tampoco es obligatorio llevar un certificado de testeo previo. A los viajeros que llegan de países afectados por el coronavirus les toman la temperatura y los que presentan síntomas son puestos en cuarentena.

Los cafés y restaurantes están abiertos. Y hay centros de auto diagnóstico distribuidos por el aeropuerto.

En la última semana salieron 1083 vuelos desde México. El 9 de agosto partieron 248 y hubo 6.495 casos de Covid.

Cuba

Fuente: OACI

La isla dividió sus aeropuertos. Al de La Habana sólo permiten arriban vuelos humanitarios, de ayuda sanitaria y carga. En cambio, en Cayo Largo, Santa Clara y Jardines del Rey, a partir del 29 de julio fueron aceptados los vuelos internacionales, para que desde ahí los pasajeros se dirijan a los hoteles reservados en sus destinos turísticos como Cayo Coco, Cayo Largo, Cayo Santamaría, Cayo Guillermo y Cayo Cruz.

En la última semana se informó la partida de 136 vuelos. El 9 de agosto hubo 59 casos de Covid.

Panamá

Fuente: OACI

Están suspendidos los vuelos comerciales domésticos e internacionales. Sólo se autorizan los vuelos de cargas, y en cuanto a los humanitarios y médicos se aprueban previa coordinación con la autoridad de aviación civil.

La última semana registró 42 partidas. El 9 de agosto informó 7 vuelos y 1.091 infectados de Covid-19 en esa fecha.

Costa Rica

Fuente: OACI

El país centroamericano sólo mantiene abiertos algunos aeropuertos. El principal, en San José -su capital- se encuentra disponible sólo para el ingreso y egreso de ciudadanos y residentes costarricenses, y al turismo de Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido desde el 2 de agosto.

En la última semana reportó 49 vuelos. El 9 de agosto hubo 8 partidas y 1.011 casos de Covid-19.

República Dominicana

Las operaciones aéreas y aeroportuarias se abrieron el 1ro de julio del presente año con la publicación de un Protocolo consensuado por entidades públicas y privadas vinculadas al sector del transporte aéreo, aeronáutico y aeroportuario, basado en las recomendaciones de las autoridades sanitarias, las organizaciones nacionales e internacionales que regulan la Aviación Civil y aprobado por la Comisión de Alto Nivel que coordina las acciones para el manejo de la pandemia del Coronavirus en ese país.

Entre el 2 y el 9 de agosto se registraron 307 vuelos. En la última de esas fechas hubo 60 partidas y 7.363 casos de Covid-19.

Jamaica

Fuente: OACI

Las operaciones aerocomerciales están autorizadas pero con ciertas restricciones. Por eso, cada vuelo debe contar con una autorización especial que se pide vía mail a las autoridades de la aviación de esa isla caribeña.

En la última semana hubo 136 partidas. El 9 de agosto se informaron 27 salidas de aviones y 16 casos de Covid-19.

Colombia

Fuente: OACI

Se permite la entrada únicamente a pasajeros que viajen en vuelos humanitarios. Esto solo incluye nacionales, residentes de Colombia y pasajeros con pasaporte diplomático. Se están llevando a cabo pruebas piloto para comenzar con los vuelos domésticos. Y se preseume que a partir del 31 de agosto podrían comenzar los internacionales.

Los pasajeros deben completar un formulario llamado "Control Preventivo Contra el Coronavirus" antes de llegar al aeropuerto. Al arribar, son sometidos a un test de temperatura corporal, y quienes sean casos sospechosos son derivados a carpas de aislamiento especiales. Todos quienes lleguen deben cumplir con una cuarentena de 14 días.

En el aeropuerto internacional de Bogotá, un número limitado de restaurantes están abiertos, al igual que los locales comerciales.

En la última semana se registraron 104 partidas. El 9 de agosto hubo 20 y se informaron 9.674 nuevos casos de coronavirus.

Venezuela

Tiene prohibidos los vuelos internacionales y domésticos. Sólo acepta vuelos humanitarios.

Según OACI, hubo 15 vuelos la última semana. Uno sólo el 9 de agosto, mientras que un día antes se informó de 886 casos de Covid-19.

Ecuador

Fuente: OACI

Desde el 1° de junio hay vuelos domésticos e internacionales. Y esto se extiende a las islas Galápagos se permiten los vuelos con turistas. Eso si: cada pasajero debe tener su test PCR Negativo hecho una semana antes del vuelo y una cuarentena de 14 días. En cuanto a Galápagos, el test debe ser hecho 96 horas antes de la salida y es obligatoria la presentación de un seguro de salud para turistas internacionales.

En la última semana hubo 76 vuelos. El 9 de agosto se informaron 15 partidas y 1.603 casos positivos de Covid-19.

Perú

Fuente: OACI

Desde el 15 de julio están autorizados los vuelos domésticos. Supuestamente, durante el mes de agosto tomarán una definición sobre los internacionales.

En la última semana hubo 40 vuelos. El 9 de agosto se registraron 6 de ellos, mientras que en la misma fecha hubo 7.137 casos positivos de Covid-19.

Bolivia

Fuente: OACI

Aún rige la prohibición de vuelos internaciones. Sólo se aceptan los humanitarios y los oficiales.

Sólo 31 partidas fueron registradas en todo el país en la última semana. El 9 de agosto salió un sólo vuelo y hubo 1.164 casos de coronavirus.

Brasil

Fuente: OACI

Nuestro país vecino levantó sus regulaciones de entrada relacionadas con el coronavirus y reabrió sus fronteras. La excepción son los aeropuertos ubicados en los estados de Mato Grosso do Sul, Paraiba, Rondonia, Rio Grande do Sul y Tocantins.

Los viajeros extranjeros que lleguen por vía aérea a Brasil, para una estadía corta de hasta 90 días, deben presentar un comprobante de compra de un seguro médico válido en Brasil con cobertura para todo el período del viaje a la compañía aérea antes del embarque. De lo contrario podrían ser rechazados por la autoridades brasileñas a su llegada. Los residentes en el país están exentos de ese requisito. Pero en ningún caso rige la obligación de hacer cuarentena.

Del 2 al 9 de agosto, Brasil reportó 268 vuelos. El domingo 9 hubo 22 partidas y 49.970 nuevas infecciones de Covid-19.

Chile

Fuente: OACI

El país trasandino autoriza los vuelos domésticos, pero los vuelos internacionales sólo son por razones humanitarias, permitiendo sólo la entrada a ciudadanos chilenos y residentes permanentes.

La declaración jurada para los viajeros para prevenir la propagación de enfermedades por coronavirus (COVID-19) se debe presentar antes de la salida y se puede encontrar en el sitio web oficial del gobierno. No se hacen testeos al llegar, pero los pasajeros que arriben tendrán que someterse a un escaneo corporal para chequear su temperatura y a una cuarentena que se extiende durante 14 días.

En la última semana se registraron 65 partidas y el 9 de agosto hubo 13 vuelos y 2.198 casos de coronavirus.

Paraguay

Fuente: OACI

Todas las operaciones de vuelos internacionales y domésticos está prohibida. La única autorización es para vuelos de repatriación, humanitarios, de carga y de emergencia aprobados previamente por las autoridades correspondientes.

El último vuelo registrado por la ICAO data del 24 de julio. El 9 de agosto hubo 197 casos positivos de Covid-19.

Uruguay

Fuente: OACI

A partir del 5 de julio fueron autorizados los vuelos para ciudadanos y residentes de ese país. A partir del 6 de agosto, los ciudadano y residentes de países del Mercosur pueden estar en tránsito en los aeropuertos de Carrasco y Maldonado También desde esa fecha pueden operar vuelos internacionales en los mismos aeropuertos.. Lo que se solicita para ingresar es un test PCR negativo hecho 72 horas antes del vuelo y un test de Covid-19 a realizar una semana después. En su defecto, se deberá cumplir con 14 días de cuarentena.

La última semana -siempre según la OACI- hubo 8 vuelos. Y el 9 de agosto, sólo 1, mientras que los casos de Covid-19 fueron 10.

