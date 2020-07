Hijo de inmigrantes italianos, Astor Piazzolla nace y crece en Mar del Plata hasta entrada su primera infancia cuando la familia decide emigrar a New York en 1925. El padre Vicente -nonino-, era originario de Trani, una ciudad pequeña en Puglia al sur de Italia mientras que su madre Assunta Manetti había nacido en la Toscana en un pueblo llamado Massa Sassorosso, en la actual provincia de Lucca. En una entrevista realizada por la RAI en 1976, Astor hace referencia a sus dos nacionalidades cuando comienza a contar sobre sus primeros años: “Mi vida musical fue extraña, nosotros éramos inmigrantes italoargentinos en los Estados Unidos cuando mi padre entra a casa y me muestra un estuche que portaba dentro un bandoneón, me lo da y me dice esto es un instrumento para hacer tango”.