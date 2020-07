Al parecer, la esposa de De La Fuente lo llamó atemorizada por lo que estaba sucediendo. “De un momento a otro la mujer se encontró con que su pareja había sido desplazado de la fuerza; que es investigado por corrupción, y encima está internado por el tema del COVID-9, l o llamó a Hernández, no porque es el hermano del jefe de policía, sino porque es el comisario inspector de la zona. Quizás no debería haber ido, pero no hizo nada malo ”, explica un alto oficial de la PFA.