Es que Besada, antes de embarcarse en la expedición oceánica para explorar la contaminación plástica, fue directora ejecutiva de Sure We Can, un centro de reciclaje, comunitario y de cultura sustentable en Brooklyn. El centro brinda un espacio de trabajo a una comunidad de 400 recolectores urbanos y recibe un promedio de 40.000 latas de aluminio y botellas de plástico y vidrio por día, evitando que miles de kilos de materiales reciclables terminen en el relleno sanitario.