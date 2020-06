El libro de tapa color lila lleva una de las tantas ilustraciones que la propia Hochbaum dibujó. “Me encantó la autogestión porque no soy dibujante. Sí me considero escritora, porque me formé para serlo, pero no dibujante. Fue simplemente para intentar acompañar los relatos. Se trata de explorar los monstruos que tenemos adentro. Nunca estuvo pensado así, sólo tenía que entregar cuentos para corregir y me di cuenta de que eran muchos. Entonces pensé: ‘¿Y si hago las ilustraciones?‘”.