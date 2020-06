En lo que respecta al Tren Sarmiento, el sistema de reserva empezará a funcionar a pleno a partir del próximo lunes. “Desde ese día, el que no tenga asiento reservado no podrá viajar” , dijo Marinucci. Sin embargo, en los próximos días habrá algunas consideraciones: “El que no se enteró puede solicitar ahí mismo, en la esstación, la reserva y podrá viajar sin problemas”.