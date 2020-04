Por fortuna, él no es el único. Agustina Robaina, de 28 años y maestra jardinera, vive en Cañitas y adoptó una modalidad similar con su vecino médico: Juan Manuel Chalup (40). “Compartimos los departamento de la planta baja. Estamos en comunicación constante. Soy de Tierra del Fuego y mi familia está muy lejos, él siempre estuvo muy pendiente, pero no sabía que era médico. Me enteré el primer día que salí a aplaudir al personal de salud” , le cuenta a Infobae.