Con la propagación de los contagios, la vida cotidiana de los florentinos se tornó distinta. Comenzó a mermar la cantidad de visitantes, los comercios fueron cerrando uno a uno y la ciudad dejó de mostrar el esplendor que acostumbra a reflejar. “Se vive una psicosis colectiva que nunca había visto. La cantidad de gente en las calles comenzó a cesar. La mayoría de los restaurantes cerraron. Todos los que están al lado de nuestro local, también bajaron la persiana. Nosotros decidimos no hacerlo porque no queremos bajar los brazos. Queremos dar tranquilidad a la gente. Que vengan a comer, que salgan. Que se puede hacer una vida normal. Abrimos el restaurante para no sumarnos a esa psicosis colectiva”, dijo Mariela en diálogo con Infobae.