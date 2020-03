No era extraño que García no supiera quiénes se lo llevaban. El ERP 22 era un grupo que hacía apenas dos meses se había distanciado de la organización conducida por Mario Roberto Santucho. Los disidentes no compartían la postura oficial del PRT-ERP, que había llamado a votar en blanco en las elecciones. Los del ERP 22 habían decidido apoyar a la fórmula peronista porque entendían que su victoria –como la vuelta de Perón– era “un triunfo del pueblo”.