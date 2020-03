Allí, en la portada, se encarga de aclarar su posición: “En este sitio intentaremos develar una historia no tan oscura como se pretende sino oscurecida por distintos intereses non sanctos para lucrar con la buena fe de los turistas e intentar apropiarse de un predio que tiene un dueño legítimo avalado por toda la documentación correspondiente. No menos grave es el difundir mentiras para asociar a una familia buena y honesta con el régimen Nacional Socialista alemán. Creemos que se trata simplemente de una patraña para atraer turistas a la localidad. No hace falta mentir para atraer gente a la maravilla natural de la laguna y menos todavía seguir insistiendo en el falso pasado. Miramar vale la pena y sobre todo hay que trabajar para construir nuevos servicios y atracciones verdaderas”.