“No se contactaron ni del Ministerio (de Salud) ni de ningún lado conmigo”, expresó el argentino, que igualmente señaló que se siente “perfecto” y que no tiene síntomas. Eso sí, todavía le dura el enojo con la aerolínea italiana. “Por el tema del virus empezaron a caer las reservas y las clases que podía llegar a haber, entonces con un compañero decidimos regresar el fin de semana pasado. La aerolínea y la agencia en la que compré el pasaje me cobraron 50 mil pesos, sin tener en cuenta que era un cambio por fuerza mayor y que no dependía de nosotros”, reclamó.