Una digresión, un recuerdo personal: Hace muchos tiempo, más de una década, fui abogado. Penalista. En un juicio oral me crucé con Strassera. Era codefensor de uno de los acusados. Su figura causaba un respeto reverencial en la sala de audiencias. En los cuartos intermedios, con su andar lento y encorvado, se acercaba a fumar conmigo, a comentar alguna incidencia pero principalmente para hablar de libros. En la primera audiencia me descubrió guardando una novela en mi maletín y desde ese momento hablábamos de literatura en los descansos. Pese a su gesto grave, al rictus de tristeza que llevaba tatuado en su boca, siempre tenía una salida graciosa. Un humorismo seco pero eficaz. En una de las audiencias uno de los miembros del tribunal interrumpió mi interrogatorio a un testigo. Quiso saber sobre la pertinencia de mis preguntas. Mis argumentos no lo convencieron y sin consultar a sus colegas me impidió continuar. Protesté y desplegué, tropezando en mi alocución por los nervios, algunas razones. Antes de que el tribunal me respondiera, Strassera pidió acercarse al estrado, algo que no está contemplado en nuestro sistema penal, algo reservado para las películas. El peso de su autoridad (moral) se impuso. Y los jueces lo escucharon. Fueron dos o tres minutos en los que en voz baja pero con gestos enérgicos habló con ellos. Cuando terminaron de parlamentar y mientras Strassera se sentaba con parsimonia en su lugar, el presidente del tribunal dijo dirigiéndose a mí: "Doctor, puede continuar con el interrogatorio".