“La policía dice que la amenaza no es un delito y que si no hay sangre no puede actuar . Tampoco nos quieren tomar la denuncia en la guardia y nos obligan a ir hasta la comisaría. A nosotros se nos hace imposible dejar nuestro puesto de trabajo. Y cuando nos tomamos el tiempo para hacerla no pasa nada”, explicó a este medio la doctora Lisa Almendra (48) del Hospital Pirovano de Tres Arroyos.