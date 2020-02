El accidente sucedió mientras se encontraba compitiendo en la categoría de “Basto con encimera”, en la que el participante utiliza estribos que no tiene que perder en ningún momento. Todo quedó registrado por las cámaras de televisión, por lo que se pudo ver cómo en un tramo de su presentación Trevissan no logra permanecer en equilibrio y cae a un costado de su caballo. Sin embargo, no suelta las riendas hasta que el animal lo pisa y lo deja tirado en suelo, donde es atendido por colegas que fueron rápidamente a asistirlo.