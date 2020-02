Santiago Olivera, actual CEO de VML Young & Rubicam, quien trabajó con Savaglio durante años, lo definió así: “De todas las enseñanzas que él me dejó, me acuerdo de una en particular. Estábamos en una reunión con un cliente muy conocido y en un momento, harto de que le cuestionaran los avisos que llevábamos, les preguntó por qué hacían locales tan lindos y avisos tan feos. Se supone que les hablan a quienes quieren atraer a sus locales. Si los quieren seducir con la belleza de esos locales, hagan lo mismo con los avisos”. Y remató: “Me alegra haber estado esos dos años, los años en que Ernesto finalmente se decidió a escribir su libro”.