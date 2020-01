“Te he escrito por mensaje directo, pero no sé si los leés. No he tenido respuestas tuyas salvo en una publicación”. Juana publicó en su Twitter esos mensajes que el acosador le envió y ella no respondió. Entre ellos se puede leer: “Sé dar muy buenos abrazos...”; “¿Qué día podés y te invito a degustar hamburguesas?”; “¿Cómo se hace para que la mujer más preciosa que hayas visto te conteste los mensajes? Sabés que siento que me enamoré en más de una vida de vos... no puede ser sino lo mucho que me gustás (sic)”. La joven no emitía respuesta, pero el usuario herseiliko insistía: “Hola Juani, perdón por haber sido tan molesto. Prometo no enviarte más mensajes románticos ni empalagosos... Sólo voy a generarte más rechazo. Gracias por dejar que mi corazón te escriba. Que seas recontra feliz, yo ya conocí a la mujer de mi vida, ojalá te encuentre alguna vez”.