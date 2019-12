Así fue que los creativos publicitarios pensaron en citar a los ciudadanos londinenses para una nueva acción colectiva que no fue revelada hasta ese mismo día, cuando más de 13 mil personas no profesionales ni remuneradas se unieron a una sesión de karaoke multitudinaria y cantaron canciones como Summer Nights de Grease, Total Eclipse Of The Heart de Bonnie Tyler, Hit Me Baby One More Time de Britney Spears, Build Me Up Buttercup de The Foundations, Piece of My Heart de Erma Franklin, Is This the Way to Amarillo de Neil Sedaka y Hey Jude de los Beatles. Fueron filmados por 24 cámaras y grabados por más de 2 mil micrófonos.