“¿Acaso creen que es imposible perdonar? Hace días atrás venía pensando en lo que ocurriría hoy, sabiendo que en este día iba a tener cara a cara a la persona que me atropelló pero lo que no sabía es cual iba a ser mi reacción, porque desde el principio dije perdonarlo y temía por mí misma por si me había engañado en cuanto a lo que sentía o decía sentir, ¿y saben qué? ¡No me engañé! No me mentí cuando dije que lo había perdonado. Hoy lo conocí y sentí una paz enorme al tenerlo al frente mío y no sentir rencor, ni odio, ni bronca. ¿Lloré? ¿Me emocioné? Sí, por supuesto que sí, porque se trata de algo que marcó mi vida para siempre, y escucharlo disculparse por su terrible error fue más satisfactorio que cualquier condena”.