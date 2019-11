En su justificación, explicó que la defensa opuesta por la entidad bancaria demandada sería desechada ya que el cargo no observado responde a una operación con el mismo agente que aquel que fuera impugnado, además de que no existe ninguna otra operación en la tarjeta de crédito que fue destruida, previa denuncia. Al no haber efectuado ninguna operación y concretada la destrucción del plástico, la obligación de observancia del posterior resumen carece de virtualidad.