En las revistas que narraron el suceso no aparecía el nombre de quien se llevó la capa. Los correos de lectores se llenaron de cartas indignadas que exigían que se identificara a la ladrona. El nombre de la sindicada apareció algún tiempo después. Además se sostiene que Julia Sundblad de Beccar Varela adujo una confusión: “No sé cómo pasó. No me di cuenta. La tomé estando distraída”, se justificó. Hay quienes creen que en medio del fervor etilíco, la mujer que se llevó la capa creyó que la Reina no reclamaría ni se preocuparía por una prenda que no volvería a ponerse en público.