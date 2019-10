Uno de los nombres de D’s es Shalom que en castellano significa paz y completitud. “Cuando la paz no está presente entre los humanos estamos incompletos y de esa forma no está la presencia de D’s entre nosotros. Por eso la insistencia en la ley judía en pedir perdón a todos a quienes les hemos hecho algo indebido, ya que no hay bendición si no hay paz entre las personas . Es necesario saber pedir perdón, pero la responsabilidad de perdonar es semejante. Según los sabios del talmud uno debe pedir de corazón tres veces perdón, en persona, a todo aquel a quien hayamos dañado. Después de estas tres veces si la persona a la que le solicitamos perdón no nos perdona la responsabilidad es recae en ella”, explicó el rabino de la Asociación Israelita Sefaradí de Rosario.