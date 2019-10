Pero no hay tiempo que no se acabe ni tiento que no se corte, recuerda José Hernández en la voz de Martín Fierro. Al promediar la década de los 90, la revista Anteojito, que parecía inconmovible, empezó a ceder ventas ante la aparición de otras publicaciones basadas en temas más actuales (tecnología, informática), y a fines de 2001 y llegando casi a sus dos mil ediciones, cerró sus puertas.