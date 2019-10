“Me contactaron y fui. Era una zona bastante complicada, como muchas de acá de La Plata -relató Andrea-. Me esperaba la mamá de la chica que me contactó y me comentó que la perrita estaba ahí desde la seis de la mañana y que un hombre la había arrojado. Cuando la levanté, la perra estaba despellejada. Llamé enseguida con la veterinaria. La atendieron, la internaron. Había parte de la piel necrosada. La perrita sufrió mucho. Se está recuperando pero todavía está grave”.