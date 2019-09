Mora aprendió en los talleres que se multiplican en los encuentros y cada vez abarcan más cantidad de temas. Dice que le abrieron la cabeza, como uno de “Activismo gorde, donde muchas hablaron de los cuerpos, el sobrepeso y la gordofobia, cosas que, como a mí, las marcaron desde chicas en relación a la alimentación, de la ropa que no les queda. También, escuchar a mujeres trans hablando, que es una voz que no se oye, fue algo nuevo para mí. Fui también a uno de trabajadoras sexuales, que me permitió conocer mujeres que tienen esa salida laboral y que no las ves todos los días”. Ese es un tema que genera controversias: hay quienes consideran a la prostitución como trabajo sexual, y otras, una forma de explotación.