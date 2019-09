“Se sabe que lo hacen los miércoles a la noche. Uno lo denuncia una y otra vez. Me dijeron que hoy se volvían a juntar así que decidí venir a ver si esto era así. Llegué y había más de 70 autos y cientos de chicos. Muchos de ellos estaban muy tranquilos y me dijeron que vienen a mostrar sus autos, pero otros no. Y cuando llegó la policía, trataron de escapar todos. Una moto chocó y se tuvieron que llevar al chico en ambulancia”, dijo Perrone desde el lugar de los hechos.