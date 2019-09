Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), sostuvo: “Decir que Argentina no contamina es caer en una teoría errónea y peligrosa. No es verdad porque en términos regionales y per cápita tenemos una contribución importante y tenemos una proyección aún más importante con la explotación de Vaca Muerta que supuestamente será uno de los grandes yacimientos del mundo”.