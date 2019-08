Por ahí andaba Gonzalo Erize, un argentino -hoy de 33 años- que había estado viviendo en Australia y en ese momento viajaba por el sudeste asiático. Lo vio, le llamó la atención y se acercó. "Le sonreí y él me sonrió. En ese momento pensé que tenía que hacer algo por ese chico. Si me pedís explicaciones, si lo pensé o qué… te digo que no. No lo pensé. Instantáneamente me acerqué a su familia y su mamá me contó la historia. Saun padecía el Síndrome de Hirschsprung: una obstrucción del intestino que no le permitía defecar. Le dije que los iba a ayudar. Así fue como empezamos", recuerda hoy Gonzalo.