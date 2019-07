En ese lapso de tiempo, el viudo se enojó con el auditor y le advirtió que iba a efectuar el trámite en Río Gallegos. "Esta persona mientras me gozaba me dijo: 'Manda lo que quieras a donde quieras porque la última palabra la tengo yo, yo soy el que autoriza'. Tomé esas palabras como que se estaba aprovechando de nuestra situación. Nosotros somos una familia que no tenemos para poner abogados o algo, somos pobres", recordó Carlos sobre el derrotero burocrático.