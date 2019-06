"Para mí los bomberos son sagrados. Hoy hago el triple de sacrificio de los que hacía cuando era pendejo. Tengo la responsabilidad de la conducción: cuando no hay gente atiendo el teléfono, cuando no hay chofer manejo el camión. Hago lo que me gusta pero me parece que las autoridades se tienen que dar cuenta que si se ayuda a tanta gente, a tantos comedores, no entiendo por qué no pueden gastar 6 o 7 millones de pesos en comprar un predio", sostiene Touseda.