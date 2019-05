Si su padre hubiese sido médico, ella hubiese estudiado medicina. Pero no: se crió en una cabina de transporte, donde cultivó su pasión por los camiones. A los 21 años sacó el registro profesional de conducir. Se subió a un camión y no se bajó más. Ella tenía dudas, ancladas en una concepción patriarcal del oficio. El principal promotor de su carrera fue su padre: "Él fue el que primero me estimuló para ser camionera. 'No tenés ningún problema físico, podés hacerlo sin problema. Lo único que tenés que tener es responsabilidad y ganas de aprender', me dijo".