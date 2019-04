-Entrevisté a Tacho varias veces en su casa de Asunción y siempre me dijo lo mismo, que nunca pudo establecer cómo se había armado todo eso –dice ahora Ducrot a Infobae -. Parecía un juego donde en los mismos servicios, tanto la inteligencia paraguaya como la CIA, había gente que jugaba a una cosa y otra gente que jugaba a otra. Es la única explicación posible, porque fue la propia inteligencia paraguaya la que subió al asesino a la cañonera. Me dijo Tacho que, para que lo matara, le dieron un veneno que le aseguraron que no dejaría rastros, pero que como, aún a bordo, no pudo acercarse a Perón, tal vez haya decidido matarlo de un tiro, lo cual era una locura, porque no tendría escapatoria.