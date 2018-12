Él finalmente la echó de su empleo. Ella no se resignó: pidió a un superior que se abriese un sumario. No ha lugar, le respondieron. Intentó apelar más arriba: no hubo caso. El organismo, en ese momento, asumió la defensa del funcionario. El acusado reaccionó demandando a la doctora. La CNEA lo patrocinó en ese trámite. Hoy, posiblemente la reacción sería otra. Se ha recorrido un camino, entre otras cosas, gracias al aporte de mujeres como Rial y de quienes le dieron voz.