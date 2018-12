"Durante muchísimo tiempo tuve que vivir con esto sin contarlo, sin hablarlo. Lo pude hablar recién este año con una amiga. Ya me cansé: no me callo más. No tenía por qué sufrir esto. En ambos casos estaba donde no tenía que estar, en ambos casos estos dos flacos me quitaron todo: la inocencia, la dignidad. Me humillaron. Pero hoy puedo hablar y decir que me quitaron el miedo. No me voy a callar más porque entendí que no fue mi culpa estar en el lugar de los hechos; fue su culpa, el NO es NO ante cualquier circunstancia. Me abusaron a los 4, a los 15 me violaron; hoy tengo 18 y no me callo más".