-Se enojaba con García Vázquez, le gritaba. Lo he visto gritarle "¡Tomá de acá!" y hacer el gesto de llevarse las manos bastante más abajo del ombligo. Las discusiones eran por cosas serias y no por kioscos: por la legitimación o no de la deuda. García Vázquez no le contestaba al Ruso, pero seguía su propia línea, ignorándolo. Eso fue fatal, porque Grinspun estaba logrando avances, pero no podía administrar lo del Banco Central y terminó legitimándose la deuda – explica Rovelli.