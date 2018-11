En un comunicado, la AAA y ATE informaron que "ante la falta de diálogo y la no intervención de los organismos encargados de resolver los conflictos, los Aeronavegantes en conjunto con ATE ANAC vamos a estar llevando a cabo asambleas con quite de colaboración y retención de tareas el próximo viernes 16 desde las 7 am y hasta las 11 en Aeroparque por falta de diálogo e intervención de los organismos que tienen competencia en los conflictos que denunciamos".