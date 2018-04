La página ya tiene 245.000 seguidores: el 86% son mujeres. "Contesto todo. Y lo que no sé, pregunto. Me trasladan todo lo que no se animan a preguntar en un taller: 'Cuándo sale humo, ¿qué hago? ¿Abro?, ¿tiro agua?, ¿corro?, ¿se me puede incendiar el auto? ¿se puede fundir? ¿puedo ir andando hasta la estación de servicio? ¿qué pasa si me acaba el líquido de frenos? ¿qué tan peligroso es manejar con tacos?".